Hombre de 84 Años Muere Afuera de la Clínica 39 del IMSS; Le Dijeron que su Seguro Había Vencido

Un hombre de 84 años murió afuera de la Clínica 39 del IMSS, en Tlaquepaque, luego de que en ventanilla le dijeron que no lo podían atender porque su seguro había vencido

Clínica 39 del IMSSFoto: N+

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Un hombre de 84 años fallece afuera de la Clínica 39 del IMSS en Tlaquepaque al no recibir atención médica por seguro vencido. La Fiscalía investiga el caso.

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