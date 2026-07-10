Hombre de 84 Años Muere Afuera de la Clínica 39 del IMSS; Le Dijeron que su Seguro Había Vencido

Un hombre de 84 años murió en las inmediaciones de la Clínica 39 del IMSS, que se encuentra en la colonia Álamo Industrial, del municipio de Tlaquepaque, después de que el personal en ventanilla le informó que su seguro ya había sido vencido, por lo que no fue atendido.

El hombre, que tenía problemas por una hernia, ingresó a las inmediaciones de la Clínica 39 para recibir atención médica, sin embargo, el personal administrativo le confirmó que debido a que su seguro ya había vencido, no le podían brindar atención, y poco después, falleció de un infarto.

De acuerdo con derechohabientes, el hombre salió de la clínica y murió cerca de una rampa en uno de los accesos.

Autoridades de la Fiscalía de Jalisco continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

El cuerpo del hombre será llevado a la morgue metropolitana

Por su parte, elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses arribó al lugar de los hechos para poder trasladar el cuerpo a la morgue metropolitana y realizar la autopsia de ley, donde también se espera a que sea identificado y reclamado por algún familiar.

Cabe señalar que todas las atenciones de esta clínica continuaron con tranquilidad, no obstante, la policía de Tlaquepaque acordonó el lugar para resguardar la zona.

Hasta el momento no se ha pronunciado el IMSS para conocer su postura y confirmar, si en efecto, esta muerte podría haber ocurrido por la falta de atención médica.