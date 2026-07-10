Video del Momento en que Pareja Rompe Récord Guinness de Besos

Renato Bayma Gaia y Naiara Roberta Ribeiro de Marins rompieron un nuevo Récord Guinness, y decimos nuevo porque él ya había participado y triunfado en otros desafíos; aquí puedes ver el video del momento en que la pareja selló su amor a besos, en el marco del Día Internacional del Beso Robado.

La pareja, de origen brasileño rompió el Récord Guinness de la mayor cantidad de besos en tan solo 30 segundos.

Cabe destacar que el Día Internacional del Beso Robado se celebra el 6 de julio de cada año, pues además, existe otro Día Internacional del Beso, que se conmemora el 13 de abril.

Video del Récord Guinness de Besos

En total, Renato y Naiara se dieron 195 besos, en 30 segundos, y su logro quedó registrado en un video, el cual puedes ver a continuación.

Most kisses in 30 seconds by a pair 😘 195 by Renato Bayma Gaia and Naiara Roberta Ribeiro de Marins 🇧🇷 pic.twitter.com/CnGeN0G8E8 — Guinness World Records (@GWR) July 10, 2026

El reto consistió en que Renato debía besar a su novia, la mayor cantidad de veces posible, en la mejilla.

De acuerdo con la página de los Récord Guinness, esta no es la primera vez que Renato Bayma participa en un reto.

El novio de Naiara Roberta posee el título de el tiempo más rápido para colocar y derribar 10 libros, en 6.68 segundos, y el de mayor rotación de pie sobre su propio eje, con 210.66 grados.

Renato Bayma Gaia posee un total de 3 Récord Guinness y ahora, inscribió su nombre junto con el de su novia en la historia de dicha marca mundial.

Renato declaró que espera difundir muchos mensajes positivos, a través de su récord de besos.