Video del Momento en que Pareja Rompe Récord Guinness de Besos

Aquí puedes ver el video del momento en que una pareja rompió un nuevo Récord Guinness, en el marco del Día Internacional del Beso Robado

Renato y Naiara, récord Guinness de besosRenato y Naiara rompen el récord Guinness de besos. Foto: Guinness World Records

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El mes de julio celebra el Día Internacional del Beso Robado y aquí puedes ver cómo lo festejó una pareja de enamorados

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