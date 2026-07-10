El Negocio de las Ligas para el Cabello de Haaland: Así Es su Historia con Kknekki

El futbolista Erling Haaland pasó de fiel usuario a accionista de una marca de ligas para el cabello; esta es la historia

Erling Haaland de Noruega entrena en el estadio Chase en Miami el 9 de julio 2026. Foto: EFEErling Haaland de Noruega entrena en el estadio Chase en Miami el 9 de julio 2026. Foto: EFE

Destacado

¿Sabías que Erling Haaland es accionista de una marca de ligas para el cabello? Descubre cómo su pasión por Kknekki lo llevó a crear una colección propia que se agotó en semanas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+