El Negocio de las Ligas para el Cabello de Haaland: Así Es su Historia con Kknekki

Erling Haaland factura antes, durante y después del Mundial 2026: ver al jugador noruego atarse el cabello ya es un negocio, pues se ata la coleta con unas ligas de colores que comenzó usando por estética y que ahora exhibe convertido en accionista de la marca.

Y es que si algo distingue al futbolista, además de su olfato goleador, es su melena rubia y la forma de amarrársela.

Su historia con Kknekki

Desde hace varios años, Haaland usa una marca de gomas de su país: el producto lo convenció hasta el punto de invertir en la empresa y convertirse en accionista en 2024.

Pero no solo eso, sino que también sacó una edición limitada propia.

Se trató de un lanzamiento de gran éxito comercial, según indicó a la agencia EFE Hedda Engelhardt, directora de marketing de Kknekki.

La firma consiguió algo poco habitual: convertir un básico de uso diario en un objeto de diseño.

Pero también, fidelizar a millones de consumidores y sumar entre sus accionistas a una de las mayores estrellas del futbol mundial, Erling Haaland.

La relación entre el delantero y la marca nació mucho antes de que existiera cualquier acuerdo comercial.

Haaland ya utilizaba las gomas durante los entrenamientos y los partidos porque, según explica la compañía, le ofrecían una mejor sujeción que otros productos del mercado. Solo después decidió invertir en Bon Dep, la empresa noruega propietaria de la marca.

Los orígenes de la empresa se remontan a Corea del Sur en 1987.

Allí continúa fabricándose mediante una técnica tradicional que utiliza más de 60 hilos entrelazados para cada goma de pelo.

"La firma se basa en la convicción de que un artículo de uso diario puede ser excepcional", dijo Engelhardt.

Así se convirtió en accionista

De acuerdo con Hedda Engelhardt, directora de marketing de Kknekki, con el tiempo se fue forjando una relación que acabo con una inversión por parte del jugador.

"Erling llevaba años utilizando la marca antes de que se planteara cualquier colaboración. Como le encantaba de verdad el producto, con el tiempo se fue forjando una relación natural que acabó dando lugar, primero, a una inversión en Bon Dep y, más tarde, a la colección de edición limitada", explicó.

El futbolista se convirtió en accionista de Bon Dep en 2024.

Colección propia

Y el siguiente paso fue desarrollar una colección limitada, compuesta por ocho gomas de pelo cuyos colores fueron elegidos personalmente por Haaland.

Cada una incorpora una pequeña cuenta personalizada con su nombre y está inspirada tanto en los equipos por los que ha pasado el delantero como en diferentes momentos de su trayectoria deportiva y personal.

"Los colores reflejan los contrastes de su vida: desde la intensidad de la vida en el campo hasta los momentos más tranquilos fuera de él", según la marca.

El futbolista participó directamente en el desarrollo del producto, seleccionando los colores, compartiendo sus preferencias y aprobando el diseño definitivo para que reflejara su estilo personal.

Según la compañía, la colección limitada se agotó en apenas dos semanas y generó una enorme repercusión internacional tanto en redes sociales como en medios especializados y entre los distribuidores.

Tanto Engelhardt como Bueno coinciden en que el éxito de las gomas de pelo es que el delantero noruego ya las utilizaba.

"La clave del éxito de Haaland está en que este, con su uso, ha llegado a una audiencia masculina masiva. La goma de pelo, hasta poco usada básicamente por mujeres, no se movía en circuitos masculinos, y Haaland ha conquistado este espacio, legitimando su uso entre varones. El armario masculino es un territorio con muchos espacios aún por conquistar, y Haaland se ha percatado de ello y ha ido, con éxito, por uno de ellos", dijo a Efe Bueno.

Con información de EFE.

SPB