¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 7? Mexicano Destaca en Tour de Francia 2026

Isaac del Toro continúa haciendo historia en el ciclismo internacional, en N+ te compartimos en qué lugar quedó 'El Torito' en la etapa 7 del Tour de Francia 2026.

Después de destacar en la exigente jornada de montaña de la etapa 6, el pedalista bajacaliforniano volvió a dar su mayor esfuerzo este viernes en la etapa 7 del Tour de Francia.

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¿En qué lugar quedó Isaac del Toro en la etapa 7?

El ciclista mexicano Isaac del Toro quedó en la posición 57 de la etapa 7 del Tour de Francia 2026 con un tiempo de 3 horas 44 minutos y 20 segundos, sumando un nuevo resultado en su debut dentro de la máxima competencia del ciclismo de ruta.

Cabe señalar que en la clasificación general se encuentra en la tercera posición.

Su actuación llega un día después de haber sido determinante para que su compañero del UAE Team Emirates, Tadej Pogačar, conquistara la etapa de alta montaña y logró el maillot amarillo como líder de la clasificación general.

Con apenas 22 años, Isaac del Toro debutó en la competencia; sigue los pasos de figuras como Raúl Alcalá y Miguel Arroyo.

El originario de Ensenada, Baja California, llegó a esta competencia luego de tener una destacada trayectoria. En 2025 fue subcampeón del Giro de Italia en su primera participación en una gran vuelta de tres semanas y un año antes, conquistó el Tour del Porvenir, considerado una de las pruebas más importantes para jóvenes promesas del ciclismo.

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