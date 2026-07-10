¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 7? Mexicano Destaca en Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano logra un buen resultado en la clasificación general de la etapa 7 del Tour de Francia 2026; así fue su actuación de 'El Torito'

Isaac del Toro, en el Tour de Francia 2026.Isaac del Toro, en el Tour de Francia 2026. Foto: AP

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