Golpe al Narco: Aseguran Más de 160 Kilos de Cocaína en Aeropuerto de Tijuana; Hay 11 Detenidos

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 10 de julio de 2026, que en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, fueron asegurados más de 160 kilos de cocaína, procedentes de Guadalajara, Jalisco; por estas acciones conjuntas, 11 personas fueron detenidas.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que las 11 personas arrestadas eran pasajeros de un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional de Tijuana desde Guadalajara.

En total, las autoridades decomisaron 165 kilos de cocaína, ocultos en mochilas de equipaje, en un operativo conjunto para reforzar la seguridad en Baja California, en el que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), apuntó el Gabinete de Seguridad.

¿Cómo encontraron la droga en el Aeropuerto Internacional de Tijuana?

El Gabinete de Seguridad mencionó que derivado de trabajos de investigación para combatir delitos contra la salud, se tuvo conocimiento de movimientos relacionados con el trasiego de droga entre pasajeros, por lo que se implementaron revisiones aleatorias a equipajes de un vuelo procedente de Guadalajara.

En la inspección, agentes de seguridad encontraron 165 paquetes de forma rectangular que contenían la presunta cocaína, con un peso de 165 kilos, ocultos dentro de 11 mochilas de equipaje.

Las 11 personas detenidas y la droga asegurada fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad subrayó que con estas acciones, las instituciones “refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para inhibir el tráfico de drogas y evitar que la droga llegue a las calles”.

Derivado de trabajos de investigación y revisiones de seguridad, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, en coordinación con @SSPCMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, detuvieron a 11 personas y… pic.twitter.com/kESJ610s7l — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 10, 2026

RMT