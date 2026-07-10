Golpe al Narco: Aseguran Más de 160 Kilos de Cocaína en Aeropuerto de Tijuana; Hay 11 Detenidos

La droga llegó al Aeropuerto Internacional de Tijuana a través de un vuelo procedente de Guadalajara, señala el Gabinete de Seguridad

11 detenidos por trasiego de droga de Guadalajara a TijuanaOnce personas fueron detenidas por el presunto trasiego de droga de Guadalajara a Tijuana. Foto: Gabinete de Seguridad

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Más de 160 kilos de cocaína incautados en el Aeropuerto de Tijuana. 11 arrestos en un operativo conjunto. Conoce los detalles de esta acción del Gabinete de Seguridad.

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