EUA Informa Quién Es el Nuevo Líder del CJNG: Buscan a Juan Carlos Valencia

El Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés) identificó a Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", como el actual líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cargo que habría asumido tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en febrero de 2026.

El Departamento de Estado de EU ofrece hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

¿Quién es el nuevo líder señalado por EUA?

De acuerdo con el documento del NCTC, actualizado a junio de 2026, Valencia González es identificado como "persona de Estados Unidos" (US person), una categoría que en el marco legal estadounidense refiere a ciudadanos, residentes permanentes o entidades constituidas en ese país. El texto no detalla su edad, lugar de nacimiento ni el proceso que lo llevó a la cúpula del cártel.

La estructura del CJNG, según la misma fuente, es jerárquica: líderes regionales manejan la operación diaria y reportan al mando general. El grupo opera además bajo un "modelo de franquicia" —un esquema de afiliación entre cárteles locales más pequeños y el CJNG— que le ha permitido expandirse fuera de sus bastiones originales en Jalisco, Nayarit y Colima.

¿Cómo se formó y hacia dónde ha crecido el cártel?

El CJNG surgió en 2010 a partir de remanentes del Cártel del Milenio, entonces una facción del Cártel de Sinaloa, y se expandió por el territorio mexicano a partir de 2018. Para 2026, el NCTC lo describe como el principal competidor del Cártel de Sinaloa.

La organización mantiene, según el documento, control dominante en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo, aunque su presencia se extiende a otras zonas del país.

¿De dónde obtiene sus ingresos?

El NCTC atribuye al CJNG ganancias de miles de millones de dólares al año, provenientes del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Australia y Canadá, así como a países de África, Asia, Centro y Sudamérica, y Europa. El control de facto que el grupo ejerce sobre el puerto de Manzanillo, en Colima, le permite —de acuerdo con la fuente— importar precursores químicos para producir fentanilo y metanfetamina de forma ilícita.

El documento añade otras fuentes de ingreso: extorsión, robo de combustible, secuestro, tala y minería ilegal, tráfico de migrantes y fraude con tiempos compartidos.

Los métodos que documenta el NCTC

El NCTC describe el uso de violencia extrema y de medios de intimidación por parte del cártel para forzar la cooperación de poblaciones locales, superar a organizaciones rivales y a las fuerzas de seguridad mexicanas, y mantener control interno sobre sus propios miembros. Según el documento, el grupo también coerciona o incentiva a jueces, fiscales, políticos y cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno para facilitar sus operaciones y evadir procesos judiciales.

El texto detalla que el CJNG ha realizado ejecuciones públicas con exhibición de cuerpos, difundidas en redes sociales o acompañadas de mensajes de amenaza, además de secuestros y desapariciones de civiles, y ataques contra políticos, jueces y elementos de seguridad.

En marzo de 2025, según el documento, activistas localizaron los restos de cientos de reclutas del CJNG en un campo de entrenamiento en Jalisco conocido como Rancho Izaguirre.

¿Quién es quién en la cúpula del CJNG?

Juan Carlos Valencia González, "El 03" — señalado como líder desde la muerte de "El Mencho" en febrero de 2026; EUA ofrece hasta 5 millones de dólares por información para su arresto.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, "El Chorro" — lugarteniente señalado, yerno de Oseguera Cervantes.

Hugo (Gonzalo) Mendoza Gaytán, "El Sapo" — lugarteniente señalado del cártel.

Audias Flores Silva, "El Jardinero" — lugarteniente señalado; el documento indica que fue detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026.

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" — fundador y líder del CJNG hasta su muerte en 2026, según la misma fuente.

Las sanciones que anteceden al señalamiento actual

El Departamento de Estado de EU designó al CJNG como organización terrorista extranjera y como entidad global especialmente designada en febrero de 2025.

En junio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al entonces líder del cártel, Oseguera Cervantes, a tres integrantes señalados como de alto rango —Julio Alberto Castillo Rodríguez, Audias Flores Silva y Hugo Mendoza Gaytán— y a un mando vinculado con la propaganda del grupo.

El documento agrega que en 2015 la OFAC ya había sancionado al CJNG y a su brazo financiero, Los Cuinis, con base en la Ley de Designación de Cabecillas Narcotraficantes Extranjeros, y que en 2021 se aplicó una sanción adicional bajo la Orden Ejecutiva 14059.

Ataques que el NCTC atribuye al cártel

El documento enlista varios episodios como parte del historial de violencia atribuido al CJNG:

El 30 de abril de 2025, en Temixco, Morelos, el CJNG habría asesinado a Iván Morales Coarrales, testigo que había declarado en contra de Rubén Oseguera González, "El Menchito", hijo de "El Mencho", durante el juicio de este último en Estados Unidos.

El 26 de junio de 2020, en la Ciudad de México, el grupo intentó asesinar al entonces secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, ataque en el que murieron dos escoltas y una persona no relacionada.

El 17 de junio de 2020, en Colima, el CJNG ejecutó al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa, Verónica Barajas, dentro de su domicilio.

El 1 de mayo de 2015, en Guadalajara, miembros del cártel derribaron un helicóptero militar mexicano con una granada propulsada por cohete, con un saldo de nueve soldados muertos.

El 6 de abril de 2015, en Jalisco, el grupo mató a 15 policías durante una emboscada, uno de los ataques más letales contra fuerzas de seguridad en la historia reciente del país.

El 20 de septiembre de 2011, en Veracruz, el CJNG torturó y asesinó a 35 presuntos integrantes del Cártel de Los Zetas, cuyos cuerpos fueron abandonados en una carretera durante una disputa por el control territorial.