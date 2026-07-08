EUA Informa Quién Es el Nuevo Líder del CJNG: Buscan a Juan Carlos Valencia

El NCTC de EUA señala a Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", como líder del CJNG tras la muerte de "El Mencho" en febrero de 2026

EUA Informa Quién Es el Nuevo Líder del CJNG: Buscan a Juan Carlos ValenciaCartel de la DEA que ofrece hasta 5 millones de dólares por información sobre Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón". Foto: DEA

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