Tras Explosión de Pipas con Diésel en El Salto, Investigan si el Combustible era Robado

Tras la explosión de pipas con combustible en el municipio de El Salto, Jalisco, las autoridades están investigando si el diésel almacenado es producto del huachicoleo.

La primera explosión puso en alerta a los vecinos de la calle Reforma, al cruce con la carretera al Verde, en el poblado de El Verde, en El Salto.

“Se oyó una explosión muy fuerte, la cual me despertó, yo estaba dormido y salí inmediatamente y pues no vi nada, yo creí que era la gasera que está aquí enfrente, ya hasta que me asomé y vi una columna de humo”, explicó un vecino de la zona.

Pasaban las 10:00 de la noche cuando comenzó el incendio en pipas cargadas de diésel dentro de un terreno rodeado de viviendas y empresas. El municipio de El Salto señaló que la bodega sí tenía permiso para operar como pensión de vehículos pesados pero sin el diésel con el que estaban cargados.

Autoridades iniciaron una investigación para conocer la procedencia del combustible, se presume que es producto del huachicoleo.

“Sí entraban pipas, yo dije, guardan su material y luego te das cuenta que eso que llaman huachicol no sé si sea parte de eso, yo ni me meto ni nada, pero sí se me hace muy sospechoso, que como empresa no tenga ninguna razón social”, comentó el vecino.

En las primeras investigaciones realizadas por el municipio, se dio a conocer que al menos una de las seis pipas quemadas contaba con reporte de robo. Sin embargo, se aseguraron seis vehículos más llenos de hidrocarburos.

Vecinos mencionan que vieron vehículos y personas salir de la bodega tras la explosión

Las personas cercanas a este predio desconocían lo que contenían estas pipas, pero mencionaron que tras las primeras llamas, salieron varios vehículos a alta velocidad y varias personas que se encontraban al interior.

“Varias pipas, salieron rápidamente, salieron como tres o cuatro, pero a una velocidad tremenda, pues como para ser tráileres”, dijo el vecino.

Durante las actividades para sofocar el incendio, y hasta la mañana de este miércoles, ninguna persona se acercó como propietaria del lugar. No obstante, iniciaron a retirar las pipas afectadas o consumidas por el fuego.

Las explosiones se sintieron a varias cuadras a la redonda.

“Pues se cimbró la casa, se cimbraron las casas, vio como a unos 100 metros aproximadamente. Pues salimos corriendo, súbanse al carro y vámonos, ahí no nos quedemos”, explicó otro de los vecinos.

Por el momento, el lugar quedó clausurado mientras las investigaciones continúan.