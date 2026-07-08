Tras Explosión de Pipas con Diésel en El Salto, Investigan si el Combustible era Robado

Después de la explosión de pipas con diésel en El Salto, las autoridades no descartan que el combustible sea robado

ExplosiónFoto: Protección Civil Jalisco

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Tras explosión en El Salto, se investiga posible huachicoleo. Vecinos reportan vehículos huyendo a alta velocidad. ¿Qué se esconde tras el incendio?

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