¿México Va por Otro Mundial en 2038? Así Podría Convertirse en Cuarta Sede en 12 Años

Hasta el momento no hay una candidatura oficial de México para realizar el Mundial 2038, sin embargo ha entrado firmemente en las discusiones de especialistas de la FIFA, si México podría albergar de nuevo una Copa del Mundo luego del éxito en la organización del Mundial 2026.

México tendría 12 años para realizar su cuarto Mundial

En N+ te contamos hace unos días sobre la conversación de que México albergue una Cuarta Copa del Mundo, aunque todavía faltarían 12 años para que nuestro país pudiera realizar otro Mundial, esto basado en análisis geopolíticos y deportivos que darían una posibilidad real de acuerdo con las reglas de rotación del organismo internacional.

¿Qué necesita México para realizar el Mundial 2038?

Los factores clave para que México sea la sede del Mundial 2038 y se convierta en anfitrión nuevamente se deben conjugar con las siguientes condiciones políticas, de infraestructura y de formato:

Entre las reglas de la FIFA está la rotación con los Mundiales de 2030, España, Portugal, Marruecos y sedes sudamericanas, y 2034, en Arabia Saudita, ya asignados a Europa, África, Sudamérica y Asia, la Concacaf vuelve a ser elegible por reglamento.

América del Norte es la opción natural y económicamente viable.

Uno de los factor determinantes la propuesta de expandir el torneo de 48 a 64 equipos, esto haría que la FIFA buscara sedes híbridas o conjuntas con infraestructura masiva y ya probada para sostener el volumen de partidos.

¿México necesitaría compartir sede?

Otro factor es si México quiere ser sede deberá buscar y aceptar una alianza con Estados Unidos o naciones de Centroamérica, no una postulación en solitario.

Una alternativa es que encabece una candidatura multinacional con naciones de Centroamérica y el Caribe.

Uno de los retos será mantener vigente y modernizada la infraestructura hotelera, de conectividad y de transporte consolidada recientemente.

México estaría obligada a integrar más estadios nacionales a la lista de evaluación de la FIFA (Además de la CDMX, Guadalajara y Monterrey).

HVI