¿México Va por Otro Mundial en 2038? Así Podría Convertirse en Cuarta Sede en 12 Años

Basado en análisis geopolíticos y deportivos que darían una posibilidad real, sería en 12 años para que México pudiera realizar una cuarta Copa del Mundo

¿México Va por Otro Mundial en 2038? Así Podría Convertirse en Sede en 12 AñosUn aficionado mexicano dentro del estadio CDMX antes de un partido. Foto: Reuters

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Una alternativa es que encabece una candidatura multinacional con naciones de Centroamérica y el Caribe. Mantener vigente y modernizada la infraestructura hotelera, de conectividad e integrar más estadios nacionales a la lista de evaluación (Además de la CDMX, Guadalajara y Monterrey)

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