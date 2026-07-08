¿México Será Sede en 2038? Estos Países Recibirán los Próximos Mundiales de 2030 y 2034

Conoce si México está en la lista y en qué países se jugarán los próximos Mundiales de futbol, de acuerdo con lo que ha confirmado la FIFA sobre los siguientes torneos

Conoce Dónde Serán los Próximos Mundiales de Futbol 2030, 2034 y 2038Ya hay varios países confirmados para los próximos Mundiales de futbol. Foto: Reuters

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