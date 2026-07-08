¿México Será Sede en 2038? Estos Países Recibirán los Próximos Mundiales de 2030 y 2034

El Mundial 2026 aún no se acaba, sin embargo muchos aficionados ya se preguntan dónde serán los próximos de 2030 y 2034 y si México volverá a ser sede en 2038. Por ello, acá te decimos qué países albergarán el torneo de selecciones de la FIFA los siguientes años.

Están por iniciar los Cuartos de Final del Mundial 2026, y en notas previas ya te contamos las fechas y horarios de los juegos confirmados, además de qué partidos van por TV abierta en Canal 5 para que no te los pierdas.

¿Dónde será el próximo Mundial de 2030?

La próxima Copa de la FIFA se jugará en múltiples países, ya que España, Marruecos y Portugal fueron confirmadas como sedes principales, sin embargo, los partidos inaugurales se disputarán en Argentina, Paraguay y Uruguay por la celebración del centenario de la primera Copa del Mundo.

Estos son algunos de los estadios que se han confirmado para el Mundial 2030:

En España

Barcelona: Camp Nou y RCDE Stadium.

Bilbao: San Mamés.

Madrid: Santiago Bernabéu y Estadio Metropolitano.

Sevilla: La Cartuja.

Las Palmas: Gran Canaria.

San Sebastián: Anoeta.

Zaragoza: La Romareda.

En Portugal

Lisboa: Estádio da Luz y Estádio José Alvalade.

Oporto: Estádio do Dragão.

En Marruecos

Casablanca: Estadio Hassan II.

Tánger: Estadio Ibn Batouta.

Marrakech: Estadio de Marrakech.

Rabat: Estadio Moulay Abdellah.

Agadir: Estadio de Agadir.

Fez: Estadio de Fez.

En Argentina, Paraguay y Uruguay

Buenos Aires: Estadio Monumental.

Asunción: Estadio Osvaldo Domínguez Dibb.

Montevideo: Estadio Centenario.

¿Dónde será el Mundial 2034?

Dentro de ocho años, el torneo de selecciones varoniles volverá a disputarse en un solo país, ya que el Congreso extraordinario de la FIFA nombró a Arabia Saudí como sede de la Copa en 2034.

De acuerdo con la candidatura del país asiático, el Mundial 2034 se celebrará en cinco ciudades diferentes en un total de 15 estadios, de los cuales 10 serán nuevos y cinco serán renovados. Estas son las sedes propuestas por Arabia Saudí:

Riad.

Yeda.

Khobar.

Neom.

Abha.

¿México será sede del Mundial 2038?

La Copa que se jugará dentro de 12 años aún no tiene sede confirmada, ni ha iniciado el proceso de elección, sin embargo algunos analistas señalan a los países de América y Oceanía como los candidatos naturales debido a la rotación de continentes, dado que el de 2030 se disputará en Europa y África, y el de 2036 en Asia.

Por ello, se considera que México podría volver a postularse para albergar el Mundial de 2038, como parte de una candidatura regional encabezada por Estados Unidos, aprovechando la infraestructura construida o remodelada este 2026, de acuerdo con el especialista Erasmo Zarazúa.

PPP