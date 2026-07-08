Sujeto Fue Detenido con Más de Tres Mil Litros de Gasolina Ilegal en Carretera de Puebla

Javier "N" fue arrestado mientras transportaba el hidrocarburo en Villa Lázaro Cárdenas, junta auxiliar del municipio de Venustiano Carranza.

Sentenciado Javier N Posesión Ilegal Tres Mil Litros Hidrocarburo Carretera México Tuxpan PueblaFoto: X @FGR_Pue

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Detenido con más de 3 mil litros de gasolina ilegal, Javier 'N' enfrenta 9 años de cárcel. Conoce los detalles de este caso en Puebla.

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