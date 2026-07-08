Sujeto Fue Detenido con Más de Tres Mil Litros de Gasolina Ilegal en Carretera de Puebla

Este miércoles 8 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de nueve años de prisión contra Javier “N” por posesión ilícita de hidrocarburo sobre la carretera México-Tuxpan en Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado fue detenido mientras transportaba el combustible a la altura del barrio San Diego en Villa Lázaro Cárdenas, junta auxiliar del municipio poblano de Venustiano Carranza.

Detienen a Javier “N” con tres mil 40 litros de hidrocarburo ilegal sobre carretera México-Tuxpan en Puebla

La sentencia derivó de los hechos suscitados el pasado 15 de mayo de 2025, cuando elementos de la Policía Estatal detuvieron a Javier "N" en el acotamiento de la carretera federal 130 México-Tuxpan, en el barrio San Diego, de la junta auxiliar Villa Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza.

Las autoridades le aseguraron una camioneta, tipo pick up, que transportaba 15 contenedores con capacidad aproximada de 200 litros cada uno, abastecidos al 90 por ciento de su capacidad, con tres mil 40 litros de gasolina.

Al no poder acreditar la legal posesión del combustible, Javier "N" fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, instancia que integró los dictámenes periciales y análisis especializados correspondientes.

Logra #FGR sentencia condenatoria contra una persona por posesión ilegal de más de tres mil litros de hidrocarburo. https://t.co/ARzE6RieOW pic.twitter.com/HGjZKTljKz — Puebla (@FGR_Pue) July 8, 2026

Sentencian a Javier “N” por posesión ilícita de hidrocarburo en Venustiano Carranza, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla obtuvo sentencia de nueve años de prisión contra Javier "N", al acreditar fehacientemente su responsabilidad penal en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

El juez federal emitió la sentencia referida, la cual incluye el pago de una multa de nueve mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un millón 18 mil 260 pesos.

Con información de N+

GMAZ