Detienen a Nueve Personas por Robo de Hidrocarburo en Calpulalpan, Tlaxcala

Los sujetos poseían pipas cargadas con el combustible ilegal en el paraje Los Lavaderos ubicado en el ejido San Marcos Guaquilpan.

Sentenciadas Nueve Personas Robo Hidrocarburo San Marcos Guaquilpan Calpulalpan TlaxcalaFoto: X @FGR_Tlax

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Detenidos con pipas de gas ilegal en Tlaxcala: Nueve sentenciados a más de 13 años de cárcel. Conoce los detalles de este operativo en San Marcos Guaquilpan.

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