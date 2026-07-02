Detienen a Nueve Personas por Robo de Hidrocarburo en Calpulalpan, Tlaxcala

Este jueves 2 de julio de 2026 se dieron a conocer las sentencias de más de 13 años de prisión contra nueve personas por el delito de robo de hidrocarburo en el municipio tlaxcalteca de Calpulalpan.

De acuerdo con las autoridades, los hoy sentenciados fueron detenidos en posesión de pipas cargadas con combustible de procedencia ilegal en el paraje Los Lavaderos del ejido de San Marcos Guaquilpan.

Detienen a nueve personas con hidrocarburo ilegal en Calpulalpan, Tlaxcala

Al realizar recorridos de vigilancia en el municipio de Calpulalpan, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala fueron abordados por un ciudadano que les informó que, al circular por el ejido de San Marcos Guaquilpan, en el paraje Los Lavaderos, se encontraban varias pipas estacionadas a la orilla del gasoducto y que la zona olía mucho a gas, motivo por el cual, las autoridades se dirigieron al lugar.

Los policías corroboraron la presencia de las pipas cargadas de gas L.P. y al no poder acreditar la licitud del combustible, los conductores ofrecieron a las autoridades dinero para dejarlos ir.

#FGR obtiene sentencia de 13 años de prisión contra nueve personas por sustracción y posesión de hidrocarburos. https://t.co/LNtnEZNzi9 pic.twitter.com/tbgfIu61on — Tlaxcala (@FGR_Tlax) July 2, 2026

Sentencian a nueve personas por robo de hidrocarburo en Calpulalpan, Tlaxcala

Tras ser detenidos los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien realizó las investigaciones correspondientes y posteriormente los llevó a proceso, por el delito de sustracción y posesión ilícita de gas licuado de petróleo y cohecho.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra Miguel “N”, Jovani “N”, Fabián “N”, Edgar “N”, Juan “N”, Rodrigo “N”, Jaret “N”, y José “N” de 13 años cuatro meses de prisión, mientras que contra Manuel “N”, el juez dictó sentencia de 13 años con siete meses de prisión, debido a que, a este último, se le imputó el delito de cohecho.

Con información de N+

GMAZ