Detienen a Siete Personas y Aseguran Inmueble durante Operativo entre Puebla y Tlaxcala

En las últimas horas elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo conjunto en los límites entre los estados de Puebla y Tlaxcala, además del municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Entre los resultados de dichos recorridos se pueden destacar la detención de siete personas así como el aseguramiento de un inmueble y tres vehículos presuntamente relacionados con el robo de hidrocarburo.

Aseguran un inmueble, cinco vehículos y cámaras parásitas en operativo entre Puebla y Tlaxcala

Como resultado del operativo interinstitucional implementado en los límites con Tlaxcala, así como en la zona de San Martín Texmelucan, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales localizaron un inmueble y tres vehículos presuntamente utilizados para el robo de hidrocarburo.

Como parte de este despliegue, también se retiraron de las calles 33 cámaras parásitas instaladas de manera ilegal en postes de energía eléctrica y se recuperaron dos automotores que contaban con reporte de robo.

Detienen a siete personas durante operativo entre Puebla y Tlaxcala

A lo anterior, se suma la detención de siete sujetos, tres hombres por portación de arma de fuego sin licencia y la remisión de cuatro personas por alterar el orden público.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan.

Con información de N+

GMAZ