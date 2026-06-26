Detienen a Siete Personas y Aseguran Inmueble durante Operativo entre Puebla y Tlaxcala

Además del inmueble también fueron asegurados tres vehículos presuntamente relacionados con el robo de hidrocarburo en la entidad.

Siete Personas Detenidas Inmueble Tres Vehículos Asegurados Operativo Robo Hidrocarburo PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Siete detenidos y un inmueble asegurado en operativo contra el robo de hidrocarburo en Puebla y Tlaxcala. Conoce los detalles de esta importante intervención de seguridad.

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