Nuevo Operativo en Vía Atlixcáyotl de Puebla para Ubicar al Francotirador Hoy Viernes

Este viernes 26 de junio reanudaron las investigaciones para tratar de identificar y ubicar al presunto responsable de disparar contra vehículos en la Vía Atlixcáyotl de la ciudad de Puebla.

Peritos de la Fiscalia General del Estado de Puebla (FGE) instalaron un cerco de seguridad a la altura de Plaza Solesta con dirección a la caseta de la autopista Puebla-Atlixco.

Foto: N+

La circulación fue cerrada de forma parcial para realizar nuevas mediciones y análisis de la trayectoria de los proyectiles que han causado daños a por lo menos 10 vehículos.

Van por "Tirador de Vía Atlixcáyotl" en Puebla: Cierran carriles hoy 26 de junio

Para las diligencias de este viernes, estacionaron un automóvil color blanco para analizar los impactos de arma de fuego en la zona.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer mediante un comunicado que personal especializado realiza trabajos de campo con apoyo de autoridades municipales y estatales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Escanean con Láser la 360 Vía Atlixcáyotl de Puebla para Ubicar al Tirador

En la cuchilla que divide los carriles centrales con la lateral, peritos en criminalística, fotografía forense y especialistas en el manejo de escaner laser 3D realizan la reconstrucción técnica de la escena.

🚨 AVISO IMPORTANTE



La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que mantiene operativos y diligencias de investigación, en coordinación con autoridades estatales y municipales.https://t.co/qIL3L0dPKm pic.twitter.com/H9CcO0chuG — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 26, 2026

Con esta tecnología se pretende obtener un escaneo integral de 360 grados para documentar con precisión el lugar de los hechos, reconstruir las trayectorias balísticas, determinar la posible ubicación del tirador.

Además, se busca determinar el desplazamiento del vehículo desde donde habrían disparado.

Implementan cierre vial para investigar balazos en Vía Atlixcáyotl

Cabe recordar que las autoridades ya recibieron cuatro denuncias por daño a las unidades, por lo que la Fiscalía abrió la carpeta de investigación, para confirmar si los casos de impactos de bala tienen relación entre sí.

La circulación está siendo desviada hacia la lateral de la Vía Atlixcáyotl, por lo que se reporte congestionamiento vial.

Se recomienda moderar la velocidad en la zona y atender las indicaciones viales para evitar accidentes.

Con información de N+

JAPR