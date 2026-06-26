Nuevo Operativo en Vía Atlixcáyotl de Puebla para Ubicar al Francotirador Hoy Viernes

La circulación fue cerrada de forma parcial para realizar nuevas mediciones y análisis de la trayectoria de los proyectiles.

Investigan trayectoria de los proyectiles de las últimas semanas.Foto: N+

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Operativo en Puebla: buscan al francotirador de Vía Atlixcáyotl. Cierre parcial y desvíos en la zona. ¿Qué está pasando? Descúbrelo.

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