Nuevo Operativo en Vía Atlixcáyotl de Puebla para Ubicar al Francotirador Hoy Viernes
La circulación fue cerrada de forma parcial para realizar nuevas mediciones y análisis de la trayectoria de los proyectiles.
Foto: N+
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Operativo en Puebla: buscan al francotirador de Vía Atlixcáyotl. Cierre parcial y desvíos en la zona. ¿Qué está pasando? Descúbrelo.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Este viernes 26 de junio reanudaron las investigaciones para tratar de identificar y ubicar al presunto responsable de disparar contra vehículos en la VíaAtlixcáyotl de la ciudad de Puebla.
Peritos de la Fiscalia General del Estado de Puebla (FGE) instalaron un cerco de seguridad a la altura de Plaza Solesta con dirección a la caseta de la autopista Puebla-Atlixco.
La circulación fue cerrada de forma parcial para realizar nuevas mediciones y análisis de la trayectoria de los proyectiles que han causado daños a por lo menos 10 vehículos.
Van por "Tirador de Vía Atlixcáyotl" en Puebla: Cierran carriles hoy 26 de junio
Para las diligencias de este viernes, estacionaron un automóvil color blanco para analizar los impactos de arma de fuego en la zona.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer mediante un comunicado que personal especializado realiza trabajos de campo con apoyo de autoridades municipales y estatales.
En la cuchilla que divide los carriles centrales con la lateral, peritos en criminalística, fotografía forense y especialistas en el manejo de escaner laser 3D realizan la reconstrucción técnica de la escena.
Con esta tecnología se pretende obtener un escaneo integral de 360 grados para documentar con precisión el lugar de los hechos, reconstruir las trayectorias balísticas, determinar la posible ubicación del tirador.
Además, se busca determinar el desplazamiento del vehículo desde donde habrían disparado.
Implementan cierre vial para investigar balazos en Vía Atlixcáyotl
Cabe recordar que las autoridades ya recibieron cuatrodenuncias por daño a las unidades, por lo que la Fiscalía abrió la carpeta de investigación, para confirmar si los casos de impactos de bala tienen relación entre sí.
La circulación está siendo desviada hacia la lateral de la VíaAtlixcáyotl, por lo que se reporte congestionamientovial.
Se recomienda moderar la velocidad en la zona y atender las indicacionesviales para evitar accidentes.