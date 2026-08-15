Seguridad

Vinculan a Proceso a Ernesto 'N' y 17 Personas Después de Operativo en Torreón

Un juez de Control vinculó a proceso a Ernesto “N” y a otras 17 personas detenidas durante un operativo en Torreón.

Vinculan a Proceso a Ernesto 'N' y 17 Personas Después de Operativo en TorreónEl operativo se realizó el pasado 7 de agosto al exterior de un establecimiento comercial en Torreón. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+