Vinculan a Proceso a Ernesto 'N' y 17 Personas Después de Operativo en Torreón

Un juez de control vinculó a proceso y aplicó la medida cautelar de prisión preventiva a los 18 detenidos, incluido Ernesto 'N', asegurados durante un operativo realizado el pasado 7 de agosto en la ciudad de Torreón.

El juez determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria de 17 personas y de cuatro meses para Ernesto 'N', quienes permanecerán en el Centro Penitenciario Varonil de Torreón mientras se realizan las indagatorias.

Fue el 10 de agosto, cuando Ernesto 'N' y otras 17 personas fueron ingresados al Centro Penitenciario Varonil de Torreón, luego del operativo realizado el 7 de agosto en un establecimiento comercial ubicado sobre la carretera Torreón-San Pedro.

El despliegue se llevó a cabo a partir de reportes sobre la presencia de personas armadas y varios vehículos en los alrededores del establecimiento. En las acciones participaron autoridades estatales y municipales, así como elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional.

Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego y varios vehículos, los cuales quedaron bajo investigación para determinar su procedencia y relación con los hechos.

Los 18 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos como violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

La Fiscalía General de Coahuila (FGEC) seguirá informando sobre la actualización del resto de las audiencias programadas.