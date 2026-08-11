Dictan Prisión Preventiva a Ernesto 'N' Luego de Operativo en Torreón

Ernesto 'N' quedó en prisión preventiva justificada luego de que este lunes se realizara la audiencia inicial correspondiente al proceso penal en su contra, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

Durante la audiencia, el juez de control calificó como legal la detención y determinó que existían elementos suficientes para imponer la medida cautelar.

Ernesto 'N' permanecerá en el Centro de Reinserción Varonil de Torreón

El imputado permanecerá internado en el Centro de Reinserción Varonil de Torreón mientras se resuelve la solicitud de vinculación a proceso.

Así mismo, 17 personas fueron ingresadas el 9 de agosto al Centro Penitenciario Varonil de Torreón, luego del operativo realizado dos días antes en un establecimiento comercial ubicado sobre la carretera Torreón-San Pedro.

El despliegue se realizó luego de reportes sobre la presencia de personas armadas y varios vehículos en los alrededores del establecimiento. Durante las acciones, autoridades aseguraron armas de fuego y unidades que quedaron bajo investigación.

El operativo contó con la participación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Mando Especial de La Laguna. Los 18 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía Estatal señaló que informará sobre el desarrollo y resultado de las demás audiencias programadas