Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Ernesto 'N' Luego de Operativo en Torreón

La FGEC informó que se le dictó prisión preventiva a Ernesto 'N' luego de un operativo en un establecimiento comercial en Torreón.

Dictan Prisión Preventiva a Ernesto 'N' Luego de Operativo en TorreónEl Juez de control encontró elementos suficientes para imponer la prisión preventiva justificada. Foto: N+

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