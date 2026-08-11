Seguridad

Advierten Sobre Falsos Empleos Dirigidos a Mujeres en Jalisco

Autoridades alertaron sobre una modalidad de reclutamiento mediante falsas ofertas laborales dirigidas principalmente a mujeres, a través de redes sociales y anuncios impresos

Mujeres son víctimas de falsas ofertas de trabajoEn Jalisco, mujeres son engañadas con falsas ofertas de trabajo. Foto: N+

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Autoridades en Jalisco advierten sobre reclutamiento engañoso dirigido a mujeres. Ofertas falsas prometen altos sueldos

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