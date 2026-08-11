Advierten Sobre Falsos Empleos Dirigidos a Mujeres en Jalisco

Autoridades estatales alertaron sobre una modalidad de reclutamiento mediante falsas ofertas laborales, dirigidas principalmente a mujeres a través de redes sociales y anuncios impresos. Las propuestas prometen salarios de hasta 9 mil pesos semanales, además de pocos requisitos para acceder a estos empleos.

Las autoridades llamaron a la población a verificar cuidadosamente cualquier oferta de trabajo, especialmente aquellas que prometen ingresos elevados sin experiencia o requisitos mínimos. Advirtieron que, detrás de estas propuestas, podría tratarse de un engaño utilizado para atraer y reclutar a las víctimas.

Edna Montoya, secretaria de Inteligencia y Búsqueda compartió: "Ofertas que se hacen a las chicas para trabajar como modelos y que va directo a la trata de personas y que va directo a una tragedia para ellas mismas y sus familias... Quedan vulnerables a estos engaños que son una forma despiada y cruel de atráelos para usarlos en actos delictivos".

¿Cuántas personas han sido rescatadas de intentos de reclutamiento mediante falsas ofertas de trabajo?

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 4 de agosto de 2026, en inmediaciones de la Nueva Central de Autobuses, en Tlaquepaque, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque ha logrado el rescate de 90 personas de intentos de reclutamiento forzado a través de falsas ofertas de trabajo.

Del total, 37 han sido mujeres, 20 de ellas menores de edad.