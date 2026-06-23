Aseguran Cinco Vehículos Presuntamente Robados y Uno por Posible Fraude en Tlaxcala

Tres de las unidades recuperadas en territorio tlaxcalteca contaban con reporte de robo vigente en los estados de Hidalgo, Veracruz y Morelos.

Recuperados Asegurados Seis Vehículos por Reporte de Robo y Fraude en TlaxcalaFoto: X @SESESP_Tlaxcala

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Operativo en Tlaxcala: 5 autos robados y una camioneta por fraude asegurados. La tecnología Repuvet y la coordinación de seguridad fueron clave. Conoce los detalles de estas acciones.

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