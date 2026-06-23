Aseguran Cinco Vehículos Presuntamente Robados y Uno por Posible Fraude en Tlaxcala

Durante este fin de semana, seis vehículos relacionados con reportes de robo vigentes y otros posibles hechos constitutivos de delito fueron recuperados y asegurados en Tlaxcala.

Tres de las unidades recuperadas en territorio tlaxcalteca fueron presuntamente robados en los estados de Hidalgo, Veracruz y Morelos, mientras que una camioneta estaría relacionada con un presunto fraude.

Aseguran cinco unidades con reporte de robo vigente en Tlaxcala

Tras la activación de una alerta del Registro Público Vehicular de Tlaxcala (Repuvet), fue ubicada y asegurada una camioneta Jeep Wrangler con reporte de robo vigente. En la acción participaron el C5i, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Una nueva alerta Repuvet permitió asegurar una camioneta Chevrolet Equinox con reporte de robo en el estado de Hidalgo. La unidad y la persona conductora fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

También fue localizada y asegurada una camioneta Mitsubishi Pick Up color rojo, presuntamente robada en Veracruz. La unidad quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

A la par, se aseguró un automóvil Nissan Sentra color gris con reporte de robo en el estado de Morelos. La unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).

Finalmente, una camioneta Ford Explorer color rojo presuntamente robada, fue detectada mediante Repuvet y asegurada tras la verificación correspondiente. La unidad fue trasladada y puesta a disposición de la FGJE.

Tecnología y coordinación dan resultados: recuperan 6 vehículos en Tlaxcala



Durante este fin de semana, seis vehículos relacionados con reportes de robo y otros posibles hechos constitutivos de delito fueron recuperados y asegurados en Tlaxcala, pic.twitter.com/B923EYYX2A — SESESP_Tlaxcala (@SESESP_Tlaxcala) June 22, 2026

Decomisan camioneta relacionada con un fraude en Tlaxcala

En otra acción, fue asegurada una camioneta Jeep Grand Cherokee color negro, relacionada con un reporte por posible fraude canalizado a través del Servicio de Emergencias 9-1-1. El vehículo quedó a disposición de la FGJE.

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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) en Tlaxcala, dichos decomisos fueron posibles por el uso de tecnología, monitoreo y reacción oportuna por parte de los uniformados.

Con información de N+

GMAZ