Desarticulan Banda de Narcomenudistas en Puebla; Suman 20 Integrantes de Los Abasolo Detenidos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detectó que los sellos colocados en una vivienda ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista habían sido quebrantados, por lo que se llevó acabo un operativo en donde se logró la detención de cuatro personas presuntamente integrantes de "Los Abasolo", por lo cual suman 20 detenidos miembros de este grupo criminal.

De acuerdo a las investigaciones, se logró establecer que la bada delictiva denominada "Los Abasolo" se dedicaban a la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la capital poblana mediante el uso de inmuebles habilitados como puntos discretos para el almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes.

El grupo criminal operaba principalmente en la colonia Santa Cruz Buenavista; De acuerdo a las indagatorias, estos delincuentes utilizaban los domicilios tipo casa habitación para mantener actividad permanente y reducir riesgos de detección por parte de las autoridades.

Caen otros cuatro integrantes de "Los Abasolo" en Puebla tras quebrantar sellos de seguridad

Derivado a estas acciones, el 19 de junio de 2026, personal de la Unidad de Apoyo Policial acudió a verificar un inmueble ubicado en Santa Cruz Buenavista que había sido asegurado previamente durante un cateo relacionado con delitos contra la salud. Durante la inspección se detectó que los sellos oficiales colocados por la autoridad ministerial habían sido quebrantados y que el domicilio nuevamente estaba siendo ocupado.

Los elementos de la Fiscalía de Puebla ingresaron al inmueble para preservar las pruebas en el lugar y verificar la alteración de las medidas de aseguramiento, en ese momento fueron localizados Rodrigo"N", Josus Jhonathan "N", Armando "N" y César "N", quienes presuntamente se encontraban ocupando el domicilio sin autorización.

Además, durante este operativo se aseguraron 30 bolsas con sustancia granulada con características similares al cristal, 30 envoltorios con hierba verde con características propias de la marihuana y dinero en efectivo.

Suman 20 integrantes de "Los Abasolo" detenidos en Puebla

Las autoridades confirmaron que este domicilio ya había sido asegurado el pasado 10 de junio en donde se logró la detención de otro seis presuntos integrantes de la banda criminal de "Los Abasolo".

Cabe destacar que ese mismo día durante un cateo en la colonia Santa Cruz Guadalupe también se lograron asegurar a diez presuntos miembros de esta misma célula delictiva.

Con esta intervención, la Fiscalía General del Estado de Puebla suma 20 personas detenidas vinculadas con la banda “Los Abasolo”, como parte del combate con el narcomenudeo.

Con información de N+

MCS