Desarticulan Banda de Narcomenudistas en Puebla; Suman 20 Integrantes de Los Abasolo Detenidos

La Fiscalía de Puebla ejecutó un nuevo operativo en la colonia Santa Cruz Buenavista donde lograron asegurar a cuatro integrantes más de la banda "Los Abasolo".

Suman 20 detenidos de "Lo Abasolos" en PueblaFoto: Fiscalía de Puebla

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Operativo en Puebla: 4 integrantes de 'Los Abasolo' detenidos tras violar sellos. La cifra asciende a 20 capturados. Infórmate sobre el caso en Santa Cruz Buenavista.

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Desarticulan Banda de Narcomenudistas en Puebla; Suman 20 Integrantes de Los Abasolo Detenidos