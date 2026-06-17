Aseguran 10 Contenedores y Más de 110 Mil Litros de Huachicol en Abasolo; No Hay Detenidos

Autoridades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en conjunto con otras corporaciones, lograron en el aseguramiento de 110 mil litros de huachicol en un predio ubicado en San José de los González en Abasolo, Guanajuato.

Fue la misma dependencia de Seguridad, quien a través de sus redes sociales, se confirmó de este aseguramiento gracias a la intervención de una denuncia ciudadana que llevó a los uniformados a este sitio, donde además del huachicol, encontraron 10 contenedores de gran capacidad.

Los hechos ocurrieron cuando las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaban un operativo de rutina en varios puntos de Abasolo, recibiendo una denuncia de qué había un fuerte olor a combustible en una zona en San José de los González.

Esto provocó de inmediato la pronta movilización de los elementos de seguridad, quienes pidieron el apoyo de otras corporaciones, como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con la finalidad de arribar al punto de donde se derivaba la denuncia.

Al llegar, los uniformados, realizaron inmediato un operativo por la zona, cuando de repente comenzó a intensificarse el olor a combustible, acción que inmediato alertó al personal, quien ubicó el lugar de donde provenía el olor.

Al ingresar el inmueble, de inmediato pudieron ver varios contenedores, los cuales, al ser inspeccionados, los elementos encontraron su interior miles de litros de combustible, por lo que de inmediato se aseguró la zona.

Había 10 contenedores de gran capacidad; no hubo detenidos

Asimismo, al realizar un recorrido por la propiedad, los elementos de Seguridad, pudieron confirmar el hallazgo de 10 contenedores de gran capacidad, los cuales fueron asegurados junto con el huachicol que había en el lugar.

Es importante que apenas hace un par de días, en el municipio de Cortazar, también se realizó un importante aseguramiento de combustible, así como de un tractocamión cargado con huachicol. En esta ocasión, la mercancía asegurada, junto con los contenedores serán presentados ante las autoridades correspondientes para que realicen las indagatorias.

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