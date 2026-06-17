Aseguran 10 Contenedores y Más de 110 Mil Litros de Huachicol en Abasolo; No Hay Detenidos

El fuerte olor a combustible ayudó a los elementos de Seguridad a ubicar el lugar donde lo almacenaban en Abasolo, Guanajuato.

Los contenedores fueron asegurados.Foto:FSPE

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En el lugar había 10 contenedores de gran tamaño.

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