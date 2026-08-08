Seguridad

Hombre es Víctima de Ataque Armado en Fraccionamiento de Coatzacoalcos, Veracruz

Un hombre murió tras registrarse un ataque armado en el fraccionamiento Lomas del Bosque del municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Hombre es Víctima de Ataque Armado en Fraccionamiento de Coatzacoalcos, VeracruzAutoridades arribaron al sitio y montaron un operativo para dar con los responsables. Foto: Archivo | N+

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Un hombre fallece tras ataque armado en Lomas del Bosque. Ya son 32 homicidios en 2026. La policía intensifica la búsqueda de los culpables.

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