Hombre es Víctima de Ataque Armado en Fraccionamiento de Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la noche de este viernes siete de agosto se registró una intensa movilización en calles del municipio de Coatzacoalcos, localizado al sur de la entidad veracruzana, debido al reporte de un hecho de violencia en el que se reportó una víctima mortal.

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De acuerdo con los primeros reportes, la movilización respondió al presunto asesinato de un hombre por impactos de arma de fuego sobre la calle Soto La Marina, casi esquina con Cerro de la Mesa, frente al fraccionamiento Lomas del Bosque, en la zona poniente de la ciudad.

Al sitio arribaron elementos de corporaciones policiacas, por lo que en la zona se montó un intenso operativo por parte de los elementos de seguridad para intentar dar con el paradero del o los presuntos responsables de este hecho de violencia.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que murió por los impactos de arma de fuego en el fraccionamiento Lomas del Bosque del municipio de Coatzacoalcos. Cabe destacar que los datos indican que con esta víctima hasta el momento suman un total de 32 homicidios dolosos en lo que va del año 2026 en el municipio de Coatzacoalcos.

Ataque armado deja una víctima mortal en Huatusco

Un grupo de sujetos armados llegó al establecimiento en Huatusco, donde abrieron fuego en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba en el lugar. Una vez cometida la agresión, los presuntos responsables escaparon del lugar sin ser detenidos.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, Municipal y la Secretaría de Marina (SEMAR) para resguardar la zona e iniciar con un operativo de búsqueda y captura para dar con el paradero de los presuntos agresores.

El hombre herido fue trasladado al Hospital General Córdoba Yanga, sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, se reportó su fallecimiento horas más tarde en dicho centro hospitalario.