Mujer Denuncia Múltiples Agresiones Presuntamente por Parte de su Pareja en Xalapa, Veracruz

El pasado martes 14 y miércoles 15 de julio del presente año, Sulma denunció que fue víctima de una agresión brutal por parte de Carlos 'N', quien era su pareja sentimental y con quien vivía durante ese momento.

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Durante esos dos días, ella menciona que estuvo sometida a violencia extrema, así como gritos, golpes e incluso privación de la libertad. Dijo que, como pudo, logró escapar de su casa y acudió con las autoridades.

La víctima indica que el pasado viernes 31 de julio, nuevamente ocurrió una agresión en su contra y menciona que en esta ocasión, debido a los golpes, el agresor llegó a tirarle los dientes tras presuntamente agarrarla a puños.

Vuelve a haber una segunda agresión el día 31 de julio, pero esta vez fue más rápida, por así decirlo, pero pues más fuerte porque él fue donde me tira a los dientes, me agarró a puños.

Sulma mencionó que el presunto agresor es boxeador y que actualmente tiene licencia para llevar a cabo este deporte. Añadió que él es zurdo; por lo tanto, los golpes los tiene mayormente en un lado del rostro.

Es boxeador, tiene licencia para este tipo de deporte, es zurdo; por lo tanto, todos los golpes fueron como de este lado.

La denunciante señala que prefirió hacer público su caso aunque tuvo que exponer su vulnerabilidad y su privacidad al compartir las fotografías de las agresiones; sin embargo, indica que lo hizo para dar a conocer por lo que estaba pasando y de esta manera esperaba que la pudieran ayudar.

Tuve que exponer mi privacidad, mi vulnerabilidad al exponer las fotos para que vieran un poco de lo que me estaba pasando y para que pudieran ayudar.

Sulma espera que su agresor enfrente la justicia en Veracruz

Tras hacer público su caso, este se viralizó en pocas horas y, debido a eso, Sulma ha sido contactada por varias mujeres que, según narra, le han comentado que ya pasaron este tipo de casos de violencia.

Sulma menciona que muchas mujeres que se acercaron a ella le han comentado que ante este tipo de situaciones tuvieron que huir; muchas eligieron irse de su domicilio e incluso de la ciudad por miedo.

Muchas mujeres terminan huyendo; varias de las víctimas tuvieron que irse de la ciudad por miedo, porque nunca siguieron los procesos, porque la ley no es pronta.

El agresor de Sulma, Carlos "N", fue detenido por la Policía por haber presuntamente agredido a sus padres; ella confía en que, una vez detenido, pueda permanecer así para enfrentar la justicia y los señalamientos por tentativa de feminicidio.