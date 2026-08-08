Seguridad

Mujer Denuncia Múltiples Agresiones Presuntamente por Parte de su Pareja en Xalapa, Veracruz

En Xalapa una mujer denunció haber sido víctima de violencia y tras denunciar, el agresor la atacó nuevamente. Ella logró huir y expuso su situación en redes sociales.

Mujer Denuncia Múltiples Agresiones Presuntamente por Parte de su Pareja en Xalapa, VeracruzTras exponer su caso en redes, la víctima recibió mensajes de mujeres que pasaron por una situación similar. Foto: Archivo N+

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Sulma, víctima de violencia en Xalapa, denuncia a su pareja. Escapó de su agresor y expuso su caso en redes.

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