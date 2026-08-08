Aseguran Predio en Carretera Victoria-Matamoros por Presunto Almacenamiento de Hidrocarburo

Un operativo realizado por autoridades federales, en coordinación con la Guardia Estatal, derivó en el aseguramiento de un predio ubicado en el kilómetro 13.5 de la carretera Victoria–Matamoros, a la altura del sector Bugambilias, en el municipio de Victoria, Tamaulipas, por presunto almacenamiento ilegal de hidrocarburo.

De acuerdo con información preliminar, el inmueble quedó asegurado y hasta este momento las autoridades continúan con el levantamiento y registro de todo lo localizado en el lugar.

Aseguran Autotanques en Predio de Ciudad Victoria

Entre lo asegurado destacan autotanques que presuntamente habrían sido utilizados para el traslado de combustible de procedencia ilícita.

El operativo se mantiene bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes.