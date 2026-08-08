Seguridad

Aseguran Predio en Carretera Victoria-Matamoros por Presunto Almacenamiento de Hidrocarburo

Un operativo entre autoridades federales y la Guardia Estatal permitió asegurar un predio ubicado en el kilómetro 13.5 de la carretera Victoria–Matamoros

Aseguran Predio en Carretera Victoria-Matamoros por Presunto Almacenamiento de HidrocarburoAseguran Predio en Carretera Victoria-Matamoros por Presunto Almacenamiento de Hidrocarburo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativo federal y estatal asegura predio en Victoria por posible almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+