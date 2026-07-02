Detienen a Presunto Responsable de Privación de la Libertad en Piedras Negras

Elementos de la AIC detuvieron al presunto responsable de privar de la libertad a un hombre en Piedras Negras.

Detienen a Presunto Responsable de Privación de la Libertad en Piedras NegrasFoto: FGEC

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Urgente: Detienen a Miguel Eduardo 'N' por secuestro agravado en Piedras Negras. Las investigaciones continúan para esclarecer el caso. ¿Qué más se descubrirá?

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Detienen a joven por secuestro agravado en Piedras Negras