Detienen a Presunto Responsable de Privación de la Libertad en Piedras Negras
Elementos de la AIC detuvieron al presunto responsable de privar de la libertad a un hombre en Piedras Negras.
Foto: FGEC
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Urgente: Detienen a Miguel Eduardo 'N' por secuestro agravado en Piedras Negras. Las investigaciones continúan para esclarecer el caso. ¿Qué más se descubrirá?
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PorRedacción N+
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron cumplimentaruna orden de aprehensión en contra de Miguel Eduardo"N" de 22 años por el delito de privaciónde la libertad en su modalidad de secuestroagravado en PiedrasNegras.
El imputado fue señalado por su presunta participación en los hechos registrados el pasado 28 de junio, cuando Alexis "N" fue privadode su libertad luego de acudir a una casa donde había acordado una reunión mediante redes sociales con una mujer.
La detención se realizó en la coloniaVillaReal y el acusado quedó a disposición de un juez mientras las investigaciones continúan por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes no descartan la participación de otras personas.
Detienen a hombres por privación de la libertad en Matamoros, Coahuila
De igual forma el pasado 22 de junio, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detencióndetrespersonas presuntamente involucradas en el homicidio de un hombre y la privación ilegal de la libertad de su hija, hechos ocurridos en el ejidoHormiguero en Matamoros, Coahuila.
De acuerdo con las primeras investigaciones, familiares localizaron sin vida a RafaelGutiérrez dentro de su casa, donde presentaba signos de violencia y una heridaprovocada por armadefuego. La hija de la víctima no fue encontrada en el lugar y, según testimonios, fue obligada a subir por la fuerza a una camioneta durante el ataque.
Las autoridades informaron que el vehículo utilizado por los presuntos responsables fue localizado abandonado horas después, lo que permitió la captura de tres sospechosos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.