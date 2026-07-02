Detienen a Presunto Responsable de Privación de la Libertad en Piedras Negras

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Miguel Eduardo "N" de 22 años por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro agravado en Piedras Negras.

El imputado fue señalado por su presunta participación en los hechos registrados el pasado 28 de junio, cuando Alexis "N" fue privado de su libertad luego de acudir a una casa donde había acordado una reunión mediante redes sociales con una mujer.

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La detención se realizó en la colonia Villa Real y el acusado quedó a disposición de un juez mientras las investigaciones continúan por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes no descartan la participación de otras personas.

Detienen a hombres por privación de la libertad en Matamoros, Coahuila

De igual forma el pasado 22 de junio, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de tres personas presuntamente involucradas en el homicidio de un hombre y la privación ilegal de la libertad de su hija, hechos ocurridos en el ejido Hormiguero en Matamoros, Coahuila.

De acuerdo con las primeras investigaciones, familiares localizaron sin vida a Rafael Gutiérrez dentro de su casa, donde presentaba signos de violencia y una herida provocada por arma de fuego. La hija de la víctima no fue encontrada en el lugar y, según testimonios, fue obligada a subir por la fuerza a una camioneta durante el ataque.

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Las autoridades informaron que el vehículo utilizado por los presuntos responsables fue localizado abandonado horas después, lo que permitió la captura de tres sospechosos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.