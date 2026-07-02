Delincuentes Se Hacen Pasar Servidores Públicos y Engañan a Adultos Mayores; Así Eligen Víctimas
Las autoridades alertaron por los fraudes cometidos por supuestos servidores públicos. ¿Cómo seleccionan a sus víctimas?
Las autoridades alertaron por los fraudes cometidos por supuestos servidores públicos. ¿Cómo seleccionan a sus víctimas?
Es momento de que te pongas alerta y avises a tus seres queridos para evitar caer en fraudes liderados por una red de delincuentes que se hacen pasar por servidores públicos para cometer los delitos; estos son los detalles.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se trata de una banda que usa nombres de funcionarios, con la finalidad de acudir a establecimientos para informar a propietarios que están cometiendo una falta.
“Utilizan nombres y cargos de personas servidoras públicas federales y de otras instituciones de gobiernos para engañar y extorsionar”, afirmó.
Asimismo, pidió estar atentos, ya que los presuntos delincuentes eligen a víctimas en específico para lograr su cometido.
Las autoridades refirieron que las personas que se hacen pasar por falsos servidores públicos, principalmente seleccionan a adultos mayores para extorsionarlos bajo el nombre de alguna institución.
Según la Secretaría, el modus operandi de esta red es el siguiente:
Se presentan con nombres de personas servidoras públicas (de esa Secretaría y de otras dependencias)
Solicitan pagos por diversos conceptos (gestión de trámites, recuperación de fondos, certificaciones jurídicas o evitar multas)
“Para dar apariencia de legitimidad, presentan documentos apócrifos con logotipos oficiales y perfiles falsos en redes sociales”, señalan.
Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía estar atenta y no proporcionar información que comprometa su integridad. Es decir, datos personales, bancarios o realizar depósitos o transferencias a personas que se presenten como servidoras públicas en llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.
En caso de haber sido víctima o haber recibido esta clase de mensajes, solicita asesoría en las líneas telefónicas 552000-2000 y 800-1128-700.
EPP