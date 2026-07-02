Delincuentes Se Hacen Pasar Servidores Públicos y Engañan a Adultos Mayores; Así Eligen Víctimas

Es momento de que te pongas alerta y avises a tus seres queridos para evitar caer en fraudes liderados por una red de delincuentes que se hacen pasar por servidores públicos para cometer los delitos; estos son los detalles.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se trata de una banda que usa nombres de funcionarios, con la finalidad de acudir a establecimientos para informar a propietarios que están cometiendo una falta.

“Utilizan nombres y cargos de personas servidoras públicas federales y de otras instituciones de gobiernos para engañar y extorsionar”, afirmó.

Asimismo, pidió estar atentos, ya que los presuntos delincuentes eligen a víctimas en específico para lograr su cometido.

¿Qué se sabe de la red de falsos servidores públicos?

Las autoridades refirieron que las personas que se hacen pasar por falsos servidores públicos, principalmente seleccionan a adultos mayores para extorsionarlos bajo el nombre de alguna institución.

Según la Secretaría, el modus operandi de esta red es el siguiente:

Se presentan con nombres de personas servidoras públicas (de esa Secretaría y de otras dependencias)

Solicitan pagos por diversos conceptos (gestión de trámites, recuperación de fondos, certificaciones jurídicas o evitar multas)

“Para dar apariencia de legitimidad, presentan documentos apócrifos con logotipos oficiales y perfiles falsos en redes sociales”, señalan.

Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía estar atenta y no proporcionar información que comprometa su integridad. Es decir, datos personales, bancarios o realizar depósitos o transferencias a personas que se presenten como servidoras públicas en llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.

En caso de haber sido víctima o haber recibido esta clase de mensajes, solicita asesoría en las líneas telefónicas 552000-2000 y 800-1128-700.

EPP