Delincuentes Se Hacen Pasar Servidores Públicos y Engañan a Adultos Mayores; Así Eligen Víctimas

Las autoridades alertaron por los fraudes cometidos por supuestos servidores públicos. ¿Cómo seleccionan a sus víctimas?

Los falsos servidores públicos advierten a sus víctimas que serán sancionadosFoto: Cuartoscuro
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