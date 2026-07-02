Muere Trabajador por Desplazamiento de Rocas en Mina de Lerdo

La mañana de este 1 de julio, un hombre perdió la vida en un accidente laboral ocurrido en una mina ubicada en el ejido La Mina, en el municipio de Lerdo.

El ahora occiso fue identificado como Juan Manuel, de 34 años, quien laboraba para una compañía minera.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador realizaba perforaciones como parte de las labores de extracción de mármol cuando, de manera repentina, se registró un desgajamiento de rocas.

El deslave provocó que las rocas le cayeran encima y lo arrastraran aproximadamente 30 metros hasta la boca de la mina.

Al lugar acudieron elementos de Servicios Periciales y de la autoridad investigadora para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Otro accidente laboral ocurrió el 3o de junio cuando un hombre de 42 años murió luego de que un portón le cayera encima mientras trabajaba como velador en una casa del ejido La Concha, en Torreón.

Muere trabajador al caerle portón por fuertes vientos en Torreón

De acuerdo con los primeros reportes, las fuertes ráfagas de viento registradas durante la tormenta provocaron que la estructura se desprendiera y lo golpeara, causándole lesiones mortales.

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El hombre fue trasladado a la Cruz Roja para recibir atención médica pero al llegar ya no contaba con signos vitales. Autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.