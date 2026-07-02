Muere Trabajador por Desplazamiento de Rocas en Mina de Lerdo

Un trabajador murió durante un deslave de rocas en el ejido La Mina en Lerdo.

Muere Trabajador por Desplazamiento de Rocas en Mina de LerdoFoto: N+

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Tragedia en Lerdo: un trabajador muere tras un deslave de rocas en una mina. Conoce los detalles de este accidente laboral que enluta a la comunidad.

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