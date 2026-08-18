Muere la Creadora de Contenido, Alana Alves, en Peligrosa Persecución Policiaca

La creadora de contenido brasileña Alana Alves da Silva, murió a los 28 años luego de que el automóvil en el que viajaba chocara de frente contra otro vehículo durante una persecución policiaca. En el accidente murió la creadora de contenido y sus seis acompañantes.

De acuerdo con la Policía Federal de Carreteras de Brasil, el accidente ocurrió el pasado 8 de agosto en el municipio de Salinas, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Y hoy 18 de agosto se identificaron los cuerpos.

El vehículo en el que viajaba la influencer era perseguido por patrullas luego de que el conductor ignorara una orden para detenerse y someterse a una inspección. Las autoridades señalaron que el automóvil circulaba a exceso de velocidad cuando ocurrió el choque.

Según los reportes policiales, el vehículo transportaba más de 130 kilogramos de marihuana. Tras desobedecer la indicación de los agentes, el conductor emprendió la huida, lo que derivó en una persecución que terminó de manera trágica.

El automóvil en el que viajaba Alana Alves da Silva chocó de frente contra otro vehículo. En el lugar murieron Pedro Yan Linhares Gutierrez, de 24 años, quien conducía el automóvil, y Ramon Silverio Nogueira, de 19 años. Una mujer de 20 años, cuya identidad no fue revelada, sobrevivió al impacto y fue trasladada a un hospital en estado grave.

Las otras cuatro víctimas mortales viajaban en el vehículo que fue impactado. Se trata de Argemiro Machado da Silva, de 79 años; Valmir Machado da Silva, de 76; Alcides Silva Santos, de 77; y Gilmar Bispo dos Santos, de 46 años. Los cuatro eran originarios de Ruy Barbosa, municipio ubicado en el estado de Bahía, al noreste de Brasil.

Foto: Policía Federal de Carreteras de Brasil

La propia localidad confirmó los nombres de los fallecidos mediante un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de Instagram.

Alana Alves da Silva había construido una comunidad de casi 60 mil seguidores en Instagram, en donde era conocida como @Vampira085. Ahí compartía contenido relacionado con su vida cotidiana, videos de bromas y publicaciones sobre bienestar físico.

Además de su actividad como influencer, era propietaria de la marca Latina Fitness, enfocada en temas de acondicionamiento físico.