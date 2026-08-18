Accidentes

Muere la Creadora de Contenido, Alana Alves, en Peligrosa Persecución Policiaca

El vehículo en el que viajaba Alana era perseguido por patrullas luego de que el conductor ignorara una orden para detenerse

Foto: Policía Federal de Carreteras de BrasilFoto: Policía Federal de Carreteras de Brasil

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