Seguridad

Roban 520 mil Pesos y Objetos de Valor en Despacho de Abogados en Monterrey

Dos hombres armados irrumpieron el establecimiento en Nuevo León y robaron 450 mil pesos, una computadora y una guitarra.

Robo en despacho de abogados.Robo en despacho de abogados. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un despacho de abogados en Lomas de Echepevera fue asaltado por dos hombres armados, quienes escaparon con dinero y objetos de valor.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+