Roban 520 mil Pesos y Objetos de Valor en Despacho de Abogados en Monterrey

Un despacho de abogados ubicado en la colonia Lomas de Echepevera, en Monterrey, fue blanco de un robo durante el día, luego de que dos hombres ingresaran al inmueble tras forzar una de las puertas.

De acuerdo con los primeros informes, los presuntos delincuentes irrumpieron en el establecimiento y, con armas de fuego, amenazaron a quienes se encontraban en el lugar para apoderarse de diversos objetos y dinero en efectivo.

Entre lo robado se encuentran alrededor de 450 mil pesos en efectivo, una computadora con un valor aproximado de 50 mil pesos y una guitarra valuada en unos 20 mil pesos.

Además, los responsables se llevaron papelería considerada importante para el despacho.

El robo ocurrió en un inmueble localizado en el cruce de las calles Ángeles Martínez Villarreal y Carlos Amaya, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía de Monterrey luego de recibir el reporte.

Los agentes municipales acordonaron el área para preservar posibles evidencias, mientras que peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado la identidad o el paradero de los responsables, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y ubicar a los presuntos ladrones.

Vecinos de la zona expresaron preocupación por el robo, debido a que ocurrió cerca de un colegio con constante movimiento de estudiantes, padres de familia y adultos mayores.

Las autoridades también analizarán las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para tratar de identificar la ruta de escape de los responsables y obtener información que permita avanzar en su localización.