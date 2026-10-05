Dos Policías y un Cadete Permanecen Bajo Proceso por Presunto Robo en SLP

Dos policías municipales de San Luis Potosí y un cadete permanecen en prisión preventiva y continúan bajo proceso por su probable participación en un robo ocurrido en una vivienda de la colonia Morales.

Los tres fueron detenidos en septiembre por agentes de la Guardia Civil Estatal, quienes reportaron el aseguramiento de dos armas de cargo, un vehículo y diversos objetos presuntamente relacionados con el hecho.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, confirmó que la corporación mantiene el acompañamiento jurídico de los elementos mientras continúa el proceso penal.

El funcionario señaló que actualmente existe un obstáculo jurídico dentro del caso, aunque no detalló en qué consiste ni cuándo podría resolverse.

Mientras tanto, los dos policías y el cadete permanecerán privados de la libertad y a disposición de las autoridades correspondientes, en tanto se determina su situación jurídica dentro del proceso.