Seguridad

Dos Policías y un Cadete Permanecen Bajo Proceso por Presunto Robo en SLP

Los tres fueron detenidos en septiembre tras un operativo de la Guardia Civil Estatal, en el que también se aseguraron armas de cargo, un vehículo y diversos objetos

Mantienen en Prisión Preventiva a Dos Policías y un Cadete en SLPMantienen en Prisión Preventiva a Dos Policías y un Cadete en SLP. Foto: N+

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La Secretaría de Seguridad municipal mantiene el acompañamiento jurídico, mientras las autoridades continúan con el proceso penal correspondiente.

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