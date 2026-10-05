Seguridad

Autoridades Estatales Preparan Acciones Preventivas ante el Fenómeno de ‘El Niño’

Se habilitarán albergues temporales y se coordinará acciones con Conagua y Protección Civil ante la posible intensificación de lluvias

Autoridades Estatales Preparan Acciones Preventivas ante el Fenómeno de ‘El Niño’Autoridades Estatales Preparan Acciones Preventivas ante el Fenómeno de ‘El Niño’ | Foto: N+

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