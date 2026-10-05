Autoridades Estatales Preparan Acciones Preventivas ante el Fenómeno de ‘El Niño’

Ante el pronóstico meteorológico que anticipa una intensificación del fenómeno climatológico de “El Niño” en los próximos meses, el Gobierno de Baja California puso en marcha la articulación de un plan coordinado de acciones preventivas en la entidad.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que se mantiene una mesa de trabajo permanente con autoridades federales y municipales, así como Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Sector Salud, y CONAGUA, para definir los protocolos de prevención.

Como parte del operativo estratégico, las autoridades contemplan la habilitación de refugios y albergues temporales, prioritariamente destinados a brindar resguardo a familias que habiten zonas de alto riesgo de inundación o desprendimiento.

Por lo que se hizo un llamado contundente a la población quienes viven en áreas vulnerables, deban acercarse a las dependencias oficiales para identificar oportunamente los espacios seguros.

JMR