Nueva York Declara Estado de Emergencia por Sarampión; Pensilvania Supera los Mil Casos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró este lunes una emergencia por desastre en todo el estado debido a un brote de sarampión. Se trata de la primera declaración de este tipo realizada por una entidad de Estados Unidos desde que los casos comenzaron a aumentar drásticamente en 2025.

El estado también amplió el grupo de profesionales de la salud autorizados para administrar vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (triple vírica o MMR) a medida que aumentan los casos en las comunidades rurales.

"Nadie debería enfermarse gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación", afirmó en un comunicado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Nueva York ha registrado 108 casos de sarampión en lo que va de 2026 hasta el 3 de octubre, incluidos 92 casos desde el 15 de julio en comunidades rurales con bajas tasas de vacunación repartidas en 18 condados, una cifra muy superior a los niveles anuales habituales, según la orden ejecutiva.

Siete de los casos corresponden a la ciudad de Nueva York y 101 al resto del estado, informó la oficina de la gobernadora. Los departamentos de salud locales han administrado más de mil dosis de la vacuna triple vírica en zonas rurales desde el 15 de julio.

El panorama poco alentador no es exclusivo para los neoyorquinos; en el estado vecino de Pensilvania hay una lucha contra un brote de rápida propagación que, al 2 de octubre, sumaba 977 casos y cinco fallecimientos, concentrados mayoritariamente en condados rurales en los límites con Nueva York.

Las autoridades sanitarias de Pensilvania informaron el lunes que el total de casos en el estado había superado los mil, lo que lo convierte en el mayor brote estatal en más de tres décadas.

Estados Unidos atraviesa su peor año de sarampión desde 1991, con cerca de 3 mil 900 casos notificados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La orden autoriza a los enfermeros registrados a solicitar pruebas para casos sospechosos de sarampión y a los farmacéuticos a vacunar a niños a partir de los dos años.

Asimismo, exige que todas las vacunaciones contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) se notifiquen a los registros de inmunización del estado o de la ciudad de Nueva York en un plazo de 72 horas, eximiendo de la necesidad de obtener el consentimiento de los adultos para dicha notificación.

La vacunación en sí sigue requiriendo el consentimiento del paciente o de su tutor legal. La medida de emergencia entró en vigor el lunes y estará vigente hasta el 4 de noviembre.

HVI