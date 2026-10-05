Internacional

Nueva York Declara Estado de Emergencia por Sarampión; Pensilvania Supera los Mil Casos

Se trata de la primera declaración de este tipo realizada por una entidad de Estados Unidos

Nueva York Declara Estado de Emergencia por Aumento de Casos de SarampiónUn letrero de alerta por sarampión cuelga a la entrada del Cohen Children's Medical Center, en New Hyde Park, Nueva York. Foto: Reuters

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