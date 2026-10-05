Sociedad

CRT Calcula Depuración de 2.5 Millones de Líneas de Telefonía con Terminación 3 por Desuso

Se han vinculado 9 millones 851 mil 807 líneas con ese dígito, mientras que 1.4 millones permanecen suspendidas

La CRT prevé desconectar 2.5 millones de líneas telefónicas. Foto: CuartoscuroLa CRT prevé desconectar 2.5 millones de líneas telefónicas. Foto: Cuartoscuro
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