CRT Calcula Depuración de 2.5 Millones de Líneas de Telefonía con Terminación 3 por Desuso

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estimó que, en los próximos días, habrá una depuración de alrededor de 2.5 millones de líneas en desuso con terminación 3, como parte del proceso de vinculación de líneas móviles.

Al corte del domingo 4 de octubre, se han vinculado 9 millones 851 mil 807 líneas con ese dígito, lo que representa 87.3% de los 11.2 millones de líneas estimadas para esta terminación.

Del bloque de líneas con terminación 3 que fueron suspendidas, ya se reactivaron un millón 213 mil 717 que realizaron su vinculación. La CRT prevé que en los próximos días se complete la reactivación de alrededor de 1.4 millones de líneas adicionales de este dígito.

Las personas con una línea con terminación 3 suspendida no perdieron su número y pueden recuperar el servicio de forma inmediata una vez que la vinculen ante su compañía telefónica. Mientras tanto, estas líneas pueden realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía, recibir la alerta sísmica y realizar el proceso de vinculación.

En total se han vinculado 91 millones 850 mil 448 líneas, equivalente a 76.5% de las que se espera que se registren en el país. El calendario oficial de vinculación por último dígito continúa así: 4 (15 de octubre); 5 (31 de octubre); 6 (15 de noviembre); 7 (30 de noviembre); 8 (15 de diciembre) y 9 (31 de diciembre).

La vinculación puede realizarse en cualquier centro de atención de la compañía telefónica o de forma remota a través de sus plataformas. En el portal de la CRT están las ligas de las plataformas de todas las empresas.

El regulador agradeció el compromiso de las personas usuarias con el proceso de vinculación, que busca eliminar el anonimato en líneas móviles para contribuir al combate de delitos cometidos mediante la telefonía celular, como el fraude y la extorsión.

AMP