Estados Unidos está a pocos días de celebrar una de las festividades más importantes: el Día de Acción de Gracias. Marcado en el calendario para el cuarto jueves de noviembre, es una fecha en la que las familias y grupos de amigos se reúnen para compartir la comida.

Todos los años, el presidente de Estados Unidos emite una proclamación en la que designa esta fecha como feriado oficial y prácticamente todas las oficinas de gobierno y negocios cierran para permitir que las personas disfruten con sus seres queridos.

Pese a que se trata de una festividad del país vecino, en México no se celebra el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, toda vez que esta festividad tiene su origen en las antiguas colonias de Estados Unidos.

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¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias 2026?

Este 2026 la celebración del Día de Acción de Gracias caerá el próximo 26 de noviembre, es decir el cuarto jueves del mes. Se trata de la principal fiesta familiar, por lo que se celebra en un entorno comunitario.

De modo que el Thanksgiving (nombre oficial de la celebración en Estados Unidos), marca el inicio de la época decembrina que en Estados Unidos concluye con la celebración del Año Nuevo.

Además, el viernes posterior a esta celebración de celebra el Black Friday o Viernes Negro, uno de las fechas principales que aprovechan los estadounidenses para hacer sus compras navideñas.

De hecho, en una nota previa te adelantamos cuántos días duran el Black Friday y el Cyber Monday, una de las temporadas de descuentos y promociones más esperadas del año.

¿Cuál es el Significado del Día de Acción de Gracias?

Se trata de un momento en el que los estadounidenses manifiestan su agradecimiento por la libertad, los alimentos y el hogar que poseen. Se trata de una fecha en la que algunos ciudadanos preparan comida para llevar a albergues, comedores populares e iglesias.

Mientras que otros optan por donar en campañas benéficas o participar en actos para recaudar fondos destinados a grupos y organizaciones. Entre las principales acciones en las que suelen participar los ciudadanos se enumeran las siguientes:

Viajes y reuniones: uno de los días con mayor movimiento aéreo y terrestre del año.

"Turkey Pardon": El presidente perdona simbólicamente a un pavo, que queda exento de ser parte del menú del Día de Acción de Gracias.

Desfile en Nueva York: Se trata del famoso desfile televisado y conocido por sus globos gigantes, carrozas temáticas, bandas musicales y presentaciones en vivo.

Sábado de Comercios locales: De acuerdo con el Consulado de Estados Unidos en Mérida, el primer sábado inmediato posterior a esta celebración se promueve comprar en pequeños negocios para apoyar al comercio local y el espíritu emprendedor.

Wishbone: Tradición en la que dos personas tiran de la clavícula del pavo, quien obtiene la parte más grande se considera que "gana" un deseo para el año.



