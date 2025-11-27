Fiesta en Nueva York: Así se Vivió el 99 Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s

La mañana de este jueves el 27 de noviembre de 2025, las calles de Manhattan se vistieron de globos gigantes, carrozas y miles de asistentes, durante la 99 edición del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que marca el inicio de la temporada navideña, no solo en Nueva York sino en todo Estados Unidos.

El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's fue televisado a través de NBC y Peacock; Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, de TODAY, fungieron como presentadores.

El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s comenzó en la calle 77 y Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan, a las 8:30 de la mañana. La ruta continuó bajando hasta llegar a la calle 34, en donde se encuentra el edificio Macy's Herald Square, de ahí giró a Midtown Manhattan.

Además de los globos, las carrozas y el público, el desfile también contó con bandas de música, espectáculos musicales y bailables que musicalizaron las calles de Manhattan. De acuerdo con el programa habitual, el desfile también incluyó performances de éxitos de Broadway y a Papá Noel.

Este año, la encargada de inaugurar la transmisión con el número de apertura fue Cynthia Erivo, protagonista de Wicked: For Good. También participó la cantante country Lainey Wilson, quien se subió al escenario colocado en Herald Square.

El desfile también contó con las actuaciones de:

EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, voces de HUNTR/X de la serie KPop Demon Hunters

Éxitos de los espectáculos de Broadway: Buena Vista Social Club, Just in Time y Ragtime.

Drew Baldridge

Matteo Bocelli

Colbie Caillat

Ciara

Gavin DeGraw

Meg Donnelly

Mr. Fantasy

Foreigner

Debbie Gibson

Conan Gray

Mickey Guyton

Christopher Jackson

Jewel

Lil Jon

Kool & the Gang

Darlene Love

Roman Mejia

Taylor Momsen

Tiler Peck

Radio City Rockettes

Busta Rhymes

Calum Scott

Shaggy

Lauren Spencer Smith

Luísa Sonza

Teyana Taylor

Nikki DeLoach

Ilia Malinin

Kristoffer Polaha

Jack Wallace

Sean Evans

Recorrido de globos gigantes en las calles de Nueva York

El 99 desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's contó con 32 globos, tres ballonicles, 27 carrozas, cuatro unidades especiales, 33 grupos de payasos, 11 bandas de música, más de cinco mil voluntarios, además de artistas y actuaciones musicales.

Este año debutaron los globos de Buzz Lightyear, PAC-MAN, Shrek’s y Mario Bros. Además, Derpy Tiger y Sussie de la serie K-Pop Demon Hunters, se convirtieron en un globo mediano y un ballonicle, respectivamente.

En esta edición también hubo carrozas nuevas, entre ellas con la temática de LEGO, Stranger Things y el trineo de Santa.

Minnie Mouse

Bob Esponja

Mario Bros

Dora, la exploradora

Spiderman

