¿Habrá Clases el 11 de Junio en Torreón por Mundial de Futbol?; Autoridades Emiten Comunicado

Autoridades de Torreón aclararon el rumor sobre la supuesta suspensión de clases el 11 de junio por el Mundial 2026.

¿Habrá Clases el 11 de Junio en Torreón?; Autoridades Aclaran Rumor por Mundial 2026Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención Torreón! No habrá suspensión de clases el 11 de junio por el Mundial 2026. Autoridades confirman que es un rumor falso. Infórmate por medios oficiales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+