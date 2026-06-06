A través de redes sociales, se divulgó un falso comunicado que informaba sobre la supuesta suspensión de clases y actividades en Torreón el 11 de junio debido al Mundial 2026.

La misma administración del municipio de Torreón, emitió un comunicado oficial informando que este anuncio es totalmente falso, ya que la autoridad correspondiente para anunciar esta situación será la Secretaría de Educación o el Gobierno del Estado.

De manera que la información real es que el 11 de junio, en el estado de Coahuila y por ende en Torreón, habrá clases de manera normal.

La administración de Torreón señaló que este presunto aviso, tiene un logo que no corresponde al actual. Se exhortó a la ciudadanía a informarse a través de medios oficiales y no caer en información falsa.

Durango suspende clases el 11 de junio

Autoridades educativas de Durango informaron que las clases de nivel básico fueron suspendidas el 11 de junio con motivo al Mundial 2026.

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La medida se tomó al considerar que en eventos de este tipo suele registrarse una menor asistencia de estudiantes, además de que existían días disponibles para recuperar actividades académicas sin afectar el calendario escolar.