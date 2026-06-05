Detienen a Hombre con Cuchillo Luego Entrar a la Casa de Exesposa en Torreón

Un hombre armado con cuchillo fue detenido luego entrar a la casa de su exesposa para intimidarla en Torreón.

Detienen a Hombre con Cuchillo Luego Entrar a la Casa de Exesposa en TorreónFoto: N+

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Hombre armado con cuchillo detenido tras entrar a casa de su exesposa en Torreón. La policía actuó rápidamente para proteger a la víctima. Conoce más sobre este caso de violencia familiar.

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