Detienen a Hombre con Cuchillo Luego Entrar a la Casa de Exesposa en Torreón

Elementos de la Policía Municipal arrestaron a un hombre por presunta violencia familiar en el Fraccionamiento Jardines Universidad, luego de una denuncia atendida la madrugada del 4 de junio.

El reporte se recibió cerca de las 2:13 horas en la calle Caoba. Una mujer de 40 años alertó a las autoridades e indicó que su exesposo había ingresado a su casa para intimidarla.

Al llegar, los oficiales ubicaron al hombre señalado dentro del domicilio. Se trata de Román "N" de 47 años a quien la víctima identificó como su agresor.

Según el parte policial, el hombre reaccionó con insultos y golpes hacia los agentes, por seguridad, fue sometido y detenido, siguiendo el protocolo.

En la revisión le encontraron un cuchillo con mango de plástico, objeto que fue asegurado como evidencia. Roman "N" quedó a disposición del Ministerio Público.

Mujer y su hija son auxiliadas tras presunto caso de violencia familiar

Una mujer de 30 años y su hija de cuatro fueron auxiliadas por elementos de la Policía Estatal luego de ser localizadas sobre la carretera Torreón-San Pedro. La afectada señaló que, presuntamente, había sido agredida por su pareja antes de que ambas fueran abandonadas en la vialidad.

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Tras recibir el reporte, los agentes brindaron resguardo a madre e hija y las apoyaron con su traslado de regreso a Torreón. El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes.