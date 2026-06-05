Madre y su Hija de 4 Años son Abandonadas en Carretera Torreón-San Pedro

Una niña de 4 años y una mujer fueron abandonadas por su pareja sentimental durante la noche del miércoles 3 de junio en la carretera Torreón-San Pedro.

La mujer, identificada como Vanesa de 30 años, informó a los elementos de seguridad de la policía del estado, que presuntamente su esposo la habría agredido y posteriormente las había dejado a ella y su hija en la vialidad.

Los oficiales resguardaron a la mujer y su hija y las apoyaron para el transporte de regreso a la ciudad de Torreón. El caso fue canalizado a las autoridades para las averiguaciones correspondientes.

Mujer resulta gravemente lesionada luego de ser baleada por su expareja en Saltillo

El 2 de junio, una mujer de 34 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo en el abdomen, presuntamente a manos de su expareja, durante un incidente registrado en la colonia Universidad Pueblo de Saltillo. Los hechos ocurrieron cuando la víctima acudió a un domicilio para entregar a su hijo, momento en el que se presentó una discusión que terminó con la agresión.

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Tras el ataque, el presunto responsable escapó del lugar, aunque fue localizado y detenido horas después por las autoridades. La mujer fue trasladada a un hospital donde permaneció bajo atención médica, mientras que el menor quedó bajo resguardo de las instancias de protección correspondientes.