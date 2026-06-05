Madre y su Hija de 4 Años son Abandonadas en Carretera Torreón-San Pedro

Una madre y su hija de cuatro años fueron abandonadas presuntamente por el esposo de la mujer en la carretera Torreón-San Pedro.

Madre y su Hija de 4 Años son Abandonadas en Carretera Torreón-San PedroFoto: N+

Destacado

Impactante: Madre e hija de 4 años abandonadas en la carretera Torreón-San Pedro por el esposo. La policía las resguarda y el caso está bajo investigación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+