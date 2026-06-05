Muere Román Cepeda, Alcalde de Torreón por Complicaciones de Salud

Este viernes 5 de junio del 2026 se confirmó el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda a sus 60 años.

Muere alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda a sus 60 años.Foto: Román Alberto Cepeda

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Fallece Román Cepeda, alcalde de Torreón, a los 60 años por complicaciones de salud.

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