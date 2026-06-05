Muere Román Cepeda, Alcalde de Torreón por Complicaciones de Salud

Este viernes, 5 de junio del 2026 se confirmó el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, a los 60 años.

Cepeda ocupaba la alcaldía desde el año 2021 y mantenía su segundo periodo consecutivo al frente del Gobierno Municipal, cargo que desempeñaría hasta 2027.

Fue durante el año 2025 cuando el estado de salud del alcalde comenzó a generar comentarios entre la opinión pública. En repetidas ocasiones, el edil fue cuestionado sobre el tema; sin embargo, evitó confirmar el padecimiento o enfermedad que enfrentaba, limitándose a señalar que continuaba atendiendo sus responsabilidades al frente de la administración.

Este viernes, luego de la confirmación de su fallecimiento, trascendió que el alcalde recibió atención médica especializada derivada de las complicaciones de su estado de salud, las cuales finalmente provocaron su muerte.

El alcalde permaneció bajo atención médica en un hospital privado de la ciudad, donde era atendido por especialistas debido a las complicaciones que presentó en las últimas semanas.

¿Quién fue Román Cepeda?

Román Alberto Cepeda González se desempeñó como abogado, empresario, ganadero y político, acumulando más de 35 años de trayectoria en diferentes cargos públicos y de elección popular.

A lo largo de su carrera ocupó diversos puestos dentro de la administración pública estatal y municipal. Fue subcoordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila, diputado local, Secretario de Fomento Agropecuario del Estado, secretario del Trabajo y, en dos ocasiones consecutivas, alcalde de Torreón.