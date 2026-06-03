¿Aplica Ley Seca en Gómez Palacio por Elecciones en Coahuila? Esto se Sabe

Por su cercanía y la homologación de horarios de venta de alcohol con la Comarca Lagunera de Coahuila, Gómez Palacio analizó sumarse a la ley seca.

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¿Ley seca en Gómez Palacio por elecciones en Coahuila? La alcaldesa confirma que no habrá restricción, pero se reforzará la vigilancia. Descubre más sobre esta medida.

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