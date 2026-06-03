¿Aplica Ley Seca en Gómez Palacio por Elecciones en Coahuila? Esto se Sabe

Con motivo de las elecciones locales que se llevarán a cabo este domingo 7 de junio en Coahuila, donde la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir diputaciones locales, se aplicará la ley seca en toda la entidad.

Por lo anterior, autoridades de La Laguna de Durango y Coahuila analizaron la implementación de esta medida de restricción para la zona metropolitana durante este fin de semana.

Debido a que actualmente existe una homologación de horarios en la venta de alcohol, se evaluó la posibilidad de que, a pesar de que las elecciones son solo en Coahuila, también se imponga la ley seca en La Laguna de Durango como una medida de prevención.

Autoridades se pronuncian al respecto

Ante ello y debido a la cercanía con el estado de Durango y la zona metropolitana de La Laguna, la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, informó que no se aplicará la ley seca.

Debido a que visitantes de La Laguna de Coahuila, podrían aprovechar la cercanía, se reforzará la vigilancia y se instalarán alcoholímetros, mismos que ya se llevan a cabo cada fin de semana.

Además, resaltó que se estará vigilando la hora de cierre de los establecimientos en Durango desde que se aprobó la homologación de horarios.

Aplicarán ley seca en Coahuila

La jornada electoral del domingo 7 de junio se llevará a cabo bajo la aplicación de la ley seca en Coahuila, medida que restringirá la venta, distribución y suministro de bebidas alcohólicas durante el fin de semana.

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Para supervisar su cumplimiento, autoridades estatales y municipales realizarán recorridos de inspección en distintos establecimientos de Torreón. Además, se advirtió que quienes incumplieran la medida podrían ser acreedores a sanciones y clausuras.