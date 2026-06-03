¿Cuándo Empieza la Ley Seca en Coahuila 2026? A Esta Hora Inicia la Restricción en Saltillo

Este fin de semana Coahuila aplicará la ley seca debido a las elecciones que realizarán este domingo.

¿Cuándo y a Qué Hora Inicia la Ley Seca por las Elecciones en Coahuila?Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención Coahuila! Ley seca este fin de semana por elecciones. No habrá venta de alcohol. Conoce cómo se implementará el operativo de vigilancia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+