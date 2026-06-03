Con motivo de la jornada electoral de este domingo 7 de junio se aplicará la ley seca en el estado de Coahuila, por lo que Torreón tendrá un operativo de vigilancia este fin de semana.

A partir del sábado 6 de junio la venta, distribución, suministro y consumo de bebidas alcohólicas quedará prohibida a partir de las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del domingo 7 de junio del 2026.

Durante este periodo se implementará un operativo de vigilancia, supervisión e inspección, en conjunto con el gobierno estatal, la dirección de inspección y verificación municipal, realizando recorridos en establecimientos.

El incumplimiento de esta disposición constituye una falta sancionable, así como una clausura. El objetivo de esta medida es contribuir a que la jornada electoral se desarrolle en un entorno seguro.

Personas en prisión preventiva ejercen su voto en el centro penitenciario de Torreón

El lunes 18 de mayo, personal del Instituto Nacional Electoral acudió a las instalaciones del centro penitenciario varonil de Torreón para recabar la votación anticipada de personas en prisión preventiva.

Raúl Samaniego Alvarado, vocal ejecutivo de la 96 junta distrital del INE en Coahuila, informó que las personas que no han recibido sentencia mantienen sus derechos electorales vigentes, por lo que pudieron participar en el proceso.

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El funcionario detalló que previamente se realizó una visita de inscripción en la que se registraron 400 internos. Sin embargo, debido a libertades otorgadas o sentencias dictadas, únicamente 380 personas ejercieron su voto ese día.