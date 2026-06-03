Elecciones 2026 en México: ¿Qué se Vota en Coahuila el Próximo 7 de Junio?

En solo unos días habrá elecciones en Coahuila, el único estado del país que tendrá una jornada electoral ordinaria en 2026. Te decimos qué se vota el próximo 7 de junio en el estado.

Cabe recordar que hoy, 3 de junio de 2026, concluyen las campañas electorales para elegir 25 cargos, en los que no se incluye la gubernatura.

En Coahuila nunca ha habido alternancia política, pues es un estado en el que siempre ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Qué se vota en Coahuila el próximo 7 de junio?

Como ya te mencionamos, el próximo domingo 7 de junio habrá elección ordinaria en Coahuila, para renovar el Congreso local, es decir, se votan 25 diputaciones:

16 de mayoría relativa.

8 plurinominales.

En esta ocasión el PRI no va con sus aliados habituales, lo que podría tratarse de un presagio de lo que vamos a ver 2027. Solo hay dos coaliciones, estas son:

PRI-Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Morena-Partido del Trabajo (PT).

El PRI va únicamente con un partido local, no va con sus aliados más recientes que son el PAN y el PRD que en esta ocasión ni siquiera postularon candidatos. Mientras que los partidos locales también van solos.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) será del 7 al 8 de junio, mientras que los Cómputos distritales serán del 10 al 14 de junio. La declaración de validez de la elección será una vez que se resuelvan todos los posibles juicios de inconformidad.

Con información de N+.

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