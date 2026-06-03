Elecciones 2026 en México: ¿Qué se Vota en Coahuila el Próximo 7 de Junio?

Te decimos qué se vota el próximo 7 de junio en Coahuila, el único estado del país que tendrá una jornada electoral en 2026

Jornada electoral en CoahuilaJornada electoral en Coahuila. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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