Flor Vigna Despide a su Stylist, Lau Styling, Tras Polémica por Insultar a Mexicanos

A pocos días de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026, Flor Vigna anunció que dejará de trabajar con su estilista, Lau Styling, luego de que la diseñadora argentina protagonizara un video viral en el que insultó a los aficionados mexicanos tras la final del Mundial 2026, donde España venció a Argentina.

El origen de la polémica

La controversia se originó cuando Lau Styling, cuyo nombre real es Laura Villa, compartió un video en redes sociales en el que arremetió contra los mexicanos que celebraron el título de España sobre la selección argentina. En el video, la estilista lanzó insultos y minimizó el desempeño de otras selecciones latinoamericanas en el torneo, lo que generó críticas en su contra y llevó a que varios usuarios señalaran que restringió sus redes sociales tras la difusión del video.

Antes del despido definitivo, Villa intentó justificarse asegurando que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que ella también había recibido ataques en redes. Sin embargo, la explicación no bastó para frenar el reclamo generalizado, que incluía peticiones para que fuera apartada de su labor como encargada del vestuario de Vigna en el reality.

La stylist briaga Lau Styling, quien vestirá a Flor Vigna en #LCDLFMx4, nos llamó a los mexicanos "hijos de p%ta" 🤬.



Malagradecida, gracias a nosotros tiene trabajo, si no le caemos bien, que se regrese a su país, Argentina.



No hay que apoyar a esta gente. ❌️ pic.twitter.com/VLICIAaTsx — Emmanuel ZP (@EmZkPr) July 20, 2026

La respuesta de Flor Vigna

Vigna, quien debutará el próximo domingo 26 de julio como una de las habitantes confirmadas de La Casa de los Famosos México 2026, se pronunció primero de forma tibia sobre el tema: trascendió un audio en el que la actriz decía no animarse a dejar sin trabajo a Villa por atravesar, según ella, una situación económica complicada. En ese mensaje solo pedía que la estilista ofreciera una disculpa pública, algo que, de acuerdo con reportes, no llegó a concretarse.

Horas después, sin embargo, Vigna cambió de postura y confirmó a través de una historia de Instagram y de su canal de difusión que Lau Styling ya no formará parte de su equipo. La actriz señaló estar en total desacuerdo con los comentarios de la diseñadora y afirmó que le pidió retirarse y pedir disculpas por lo sucedido.

Vigna remató su mensaje con una reflexión sobre lo que significa, para ella, ser mexicana por adopción durante su paso por el reality: aseguró que honrar al país que le dio trabajo y oportunidades está por encima de cualquier otra consideración, y que prefiere ser vista "mal vestida" en el programa antes que ser cómplice de los ataques de su ahora exestilista.

Quién es Flor Vigna

Florencia Giannina Vigna, de 32 años, es actriz, bailarina y cantante argentina nacida en Buenos Aires. Saltó a la fama en el programa Combate y se consolidó como una de las figuras más populares de Showmatch: Bailando por un sueño, certamen que ganó en dos años consecutivos. Además de su carrera en la actuación y la música, Vigna ya tenía un vínculo con el público mexicano tras su pelea de box contra la influencer Alana Flores, a quien venció por nocaut, lo que le sumó una base de seguidores en el país previo a su ingreso a La Casa de los Famosos.

Con la salida de Lau Styling, Vigna entrará a la competencia sin la estilista que originalmente estaría a cargo de su imagen durante las galas. La Casa de los Famosos México 2026 estrena el domingo 26 de julio por Las Estrellas, y se perfila como uno de los temas más comentados de la semana en redes sociales mexicanas.