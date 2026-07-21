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Flor Vigna Despide a su Stylist, Lau Styling, Tras Polémica por Insultar a Mexicanos

Flor Vigna, que formará parte de La Casa de los Famosos México 2026, rompe con su estilista Lau Styling, luego de que se hiciera viral un video donde insulta a mexicanos tras la final del Mundial

flor-vigna-despide-lau-styling-insultos-mexicanosFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Flor Vigna se despide de su estilista tras polémica por insultos a mexicanos. La actriz reafirma su compromiso con México antes de su debut en La Casa de los Famosos.

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