¿Infantino a la ONU? Afirman que Trump Quiere al Presidente de la FIFA como Secretario General

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sea el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según reveló el diario The New York Post.

La posibilidad surgió luego de que ambos construyeran una relación cercana durante la organización del Mundial de este año.

¿Cómo se acercaron Trump e Infantino durante el Mundial?

Infantino, de 56 años, se acercó a Trump a través de la organización de la Copa Mundial de este año. El dirigente de fútbol nacido en Suiza buscó de distintas formas ganarse la confianza del mandatario estadounidense, a quien incluso otorgó el Premio de la Paz inaugural de la FIFA en diciembre.

Según una fuente cercana al presidente citada por el medio, Trump considera que Infantino es reconocido en el mundo y que tiene capacidad para unir a distintos actores; esa habría sido parte de la motivación detrás de la idea de postularlo a la ONU.

¿Qué necesitaría Infantino para llegar al cargo?

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para sustituir al portugués António Guterres, quien dejará el cargo a finales de diciembre. Para asegurar el puesto, Infantino necesitaría el respaldo del Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros —donde los cinco permanentes tienen poder de veto—, seguido de la confirmación de la Asamblea General.

La nota del New York Post no precisa si Infantino tiene interés en el cargo ni hasta qué punto Trump ha hablado el tema directamente con él.

El panorama de candidatos que Trump busca aprovechar

Trump percibe una apertura en un campo que una fuente describió como siete candidatos "poco convincentes".

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, podría enfrentar resistencia de Estados Unidos.

Rafael Grossi, de Argentina y director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, podría chocar con objeciones del Reino Unido por las Islas Malvinas.

La propuesta de Trump alteraría la rotación geográfica anticipada hacia América Latina y el Caribe.

La región no ocupa el cargo desde Javier Pérez de Cuéllar, de Perú, entre 1982 y 1991.

Distintas fuentes consultadas por el medio señalaron que una rotación geográfica suave no bloquearía necesariamente a Infantino, y que este podría recibir nominaciones adicionales a la de Trump.

La versión de Paolo Zampolli, representante de Trump y amigo de Infantino

Paolo Zampolli, empresario y diplomático ítalo-estadounidense que funge como representante especial de Trump en Estados Unidos para asociaciones globales, respaldó la idea ante el medio. Zampolli es además amigo personal de Infantino y exembajador de Dominica ante la ONU.

"Sólo el presidente Trump podría tener una idea tan genial", declaró Zampolli.

Zampolli describió a Infantino como alguien que aportaría energía a la estructura de la ONU y planteó una comparación entre ambos cargos por el número de miembros que gestionan:

"En las Naciones Unidas hay que tratar con 193 estados miembros. En la FIFA hay más de 200 miembros [y] el gran historial de Gianni demuestra que sabe gestionar".

Según el medio, Zampolli convivió con Infantino en la final del Mundial el fin de semana pasado en Nueva Jersey, pero no discutieron la propuesta y se sorprendió al enterarse de ella por el propio Post.

El contexto de Trump con la ONU y el costo económico para Infantino

Trump ha expresado molestia por lo que considera inactividad de la ONU en la mediación de conflictos globales. El año pasado impulsó una Junta de Paz liderada por Estados Unidos, lo que generó especulación sobre una organización paralela mientras se negociaban acuerdos de paz, incluido uno entre Israel y Hamás. Trump negó esa intención y dijo esperar que la ONU asuma un papel más activo.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump recortó las contribuciones estadounidenses a la ONU y retiró a su país de varias suborganizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La instalación de Infantino podría mejorar esa relación, aunque implicaría un recorte salarial considerable para él: en la FIFA percibe alrededor de 6 millones de dólares al año, mientras que la compensación reportada recientemente para el secretario general de la ONU ronda los 418 mil dólares.

La reelección de Infantino en la FIFA y las críticas que enfrenta

Infantino ya declaró su candidatura para la reelección como presidente de la FIFA, proceso que se definirá en marzo próximo. No respondió de inmediato a la solicitud de comentarios enviada por correo electrónico por el medio sobre la posible apertura en la ONU.

Infantino cuenta con el respaldo de casi todas las 211 asociaciones miembros de la FIFA para su reelección, pero enfrenta críticas por la intervención de Trump a favor del equipo estadounidense durante el Mundial, para revocar la suspensión del jugador Folarin Balogun antes del partido contra Bélgica. La restitución molestó a naciones europeas, aunque la derrota de Estados Unidos ante Bélgica redujo el impacto de la controversia.

Sepp Blatter, expresidente de la FIFA cuyo mandato quedó marcado por un escándalo de sobornos vinculado a la asignación del Mundial 2022 a Catar, figura entre quienes piden un cambio de liderazgo en el organismo.