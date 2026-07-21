Internacional

¿Infantino a la ONU? Afirman que Trump Quiere al Presidente de la FIFA como Secretario General

Trump buscaría que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sea el próximo secretario general de la ONU tras su cercanía durante el Mundial

¿Infantino a la ONU? Afirman que Trump Quiere al Presidente de la FIFA como Secretario GeneralEl presidente de EUA, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo de la Copa Mundial durante la presentación del trofeo. Foto: Reuters / Archivo

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