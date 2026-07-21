Zelenski Destituye a Sirski y Nombra a Drapati Nuevo Comandante Militar

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destituyó la noche del martes a Oleksandr Sirski como jefe del Ejército y designó como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al general Mijailo Drapati, quien hasta ahora encabezaba las Fuerzas Conjuntas del Ejército.

"He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mijailo Drapati", afirmó Zelenski en un discurso a la nación.

El mandatario señaló que la decisión se tomó junto con los principales mandos del Ejército y dijo que buscará un nuevo puesto para Sirski, a quien agradeció su labor en el cargo.

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El ofrecimiento a Fédorov

Zelenski anunció además que ofreció al exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, una posición de importancia en el Gobierno vinculada con la modernización tecnológica que impulsó al frente de esa cartera. La salida de Fédorov del ministerio, la semana pasada, precipitó la crisis que terminó en la destitución de Sirski.

El presidente ucraniano no precisó si Fédorov —quien había rechazado hasta ahora las alternativas que Zelenski le había propuesto en lugar del Ministerio de Defensa— dio respuesta a esta nueva oferta.

El origen del conflicto con Sirski

El cuestionamiento hacia Sirski se intensificó la semana pasada, luego de que Fédorov atribuyera su salida del Ministerio de Defensa a un conflicto con el general.

Según Fédorov, Sirski no se adaptó a la nueva realidad de una guerra dominada por los drones; el exministro lo describió, además, como autoritario y anticuado.

En los últimos días, miles de personas salieron a las calles para exigir la vuelta de Fédorov al Ministerio de Defensa y el cese de Sirski.

Sirski respondió el lunes a las críticas, recordando que fue durante su mandato que los drones adquirieron el protagonismo que hoy tienen en la estrategia de guerra de Ucrania. El general también reivindicó como propia la mejora de la situación bélica para Ucrania en los últimos meses.

Cronología del relevo militar

Febrero de 2024: Sirski asume el cargo de jefe del Ejército, en sustitución de Valeri Zaluzhni.

Semana pasada: Fédorov deja el Ministerio de Defensa y acusa un conflicto con Sirski.

Días recientes: miles de personas protestan por la vuelta de Fédorov y el cese de Sirski.

Lunes: Sirski responde públicamente a las críticas.

Martes por la noche: Zelenski destituye a Sirski y nombra a Drapati.

Con información de EFE.