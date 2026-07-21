Internacional

Zelenski Destituye a Sirski y Nombra a Drapati Nuevo Comandante Militar

Volodímir Zelenski destituyó a Oleksandr Sirski como jefe del Ejército y nombró a Mijailo Drapati nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Zelenski Destituye a Sirski y Nombra a Drapati Nuevo Comandante MilitarEl presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, coronel general Oleksandr Syrskyi. Foto: Reuters / Archivo

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