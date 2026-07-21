EUA Envía Ayuda Humanitaria a Cuba: ¿Qué Llegará a la Isla y Cómo Será Distribuido?

Este martes, 21 de julio de 2026, Estados Unidos de América (EUA) anunció el envío de un vuelo de ayuda humanitaria a Cuba, como parte de un paquete de 100 millones de dólares que el secretario de Estado, Marco Rubio, había propuesto en mayo.

Se informpo que el vuelo partió de Miami con la colaboración de la organización Catholic Relief Services, informó el comunicado del Departamento de Estado.

La administración de Donald Trump, que mantiene un bloqueo del suministro de petróleo a la isla y ha endurecido las sanciones contra su gobierno, anunció ayuda humanitaria inicialmente en noviembre pasado, tras el devastador huracán Melissa.

En febrero, con la tensión entre ambos países en aumento, Rubio anunció un aumento de la asistencia, pero también reiteró las críticas a La Habana.