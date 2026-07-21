Internacional

EUA Envía Ayuda Humanitaria a Cuba: ¿Qué Llegará a la Isla y Cómo Será Distribuido?

Las negociaciones diplomáticas entre La Habana y Washington no dan señales de avanzar, mientras que la crisis en la isla se agudiza

Cubanos caminan en calles de la islaSe agudiza la crisis en Cuba. Foto: Reuters | Archivo

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La ayuda humanitaria de Estados Unidos llega a Cuba en un contexto de bloqueo y sanciones. ¿Podrá aliviar la crisis que enfrenta la isla?

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