Presidente de Cuba Afirma que EUA Contempla 3 Posibles Escenarios contra su Régimen

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que Estados Unidos contempla tres escenarios para desestabilizar a la isla

Miguel Díaz-Canel, presidente de CubaMiguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, acusa que Estados Unidos contempla tres escenarios contra la isla. Foto: Reuters

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Tensión en aumento: Díaz-Canel acusa a EE.UU. de planear desestabilizar Cuba. ¿Estallido social, crisis económica o agresión militar? Conoce los detalles de esta acusación.

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