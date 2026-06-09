Presidente de Cuba Afirma que EUA Contempla 3 Posibles Escenarios contra su Régimen

En una entrevista, Miguel Díaz-Canel acusó que Estados Unidos contempla tres escenarios para desestabilizar a la isla. Las acusaciones del presidente de Cuba llegan en medio de crecientes tensiones con el gobierno de Donald Trump, quien considera al régimen castrista como una “amenaza extraordinaria”.

John Ratcliffe, director de la CIA, visitó en mayo la isla y se reunió con el nieto de Raúl Castro.

Días más tarde, el gobierno estadounidense acusó a Raúl Castro de los ataques contra dos avionetas que dejaron cuatro muertos en 1996.

Los tres escenarios que contempla Estados Unidos contra Cuba, según Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel declaró en una entrevista publicada este lunes que Estados Unidos contempla tres posibles escenarios para desestabilizar a la isla y al régimen castrista. Durante una entrevista con el medio español El Diario, el gobernante mencionó un estallido social, crisis económica y agresión militar directa.

“Están apostando a tres escenarios: un escenario es con la asfixia económica, provocar el estallido social, y que ese estallido social le dé posibilidad, entonces con un pretexto de ayuda humanitaria, de intervenir en el país”.

Además de mencionar una posible crisis social, el presidente de Cuba acusó que Estados Unidos buscaría dañar a su gobierno presionando su economía. El fin del gobierno de Trump sería el de derrocar al régimen comunista:

“Un segundo escenario es seguir un diálogo con Cuba coercitivo, de máxima presión, para apoderarse de la economía cubana, para ocupar el país económicamente y que eso después les diera la posibilidad de provocar un cambio del sistema político, que es la gran aspiración de Estados Unidos”.

Miguel Díaz-Canel sostuvo que en los últimos meses varias empresas, incluidas cadenas hoteleras, por la presión de Washington. Por último, el mandatario mencionó “un tercer escenario, el de la agresión militar”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Análisis - Díaz Canel Recibe Condecoración de México

Del cerco petrolero a las acusaciones contra Raúl Castro

En los últimos meses se han deteriorado las relaciones entre la isla y los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump lanzó un cerco marítimo que agravó la crisis energética en Cuba y la sumió en las penumbras ante la falta de energía eléctrica. El cerco se rompió parcialmente con la llegada de un buque petrolero de Rusia.

Posteriormente, el gobierno de Donald Trump envió a John Ratcliffe, director de la CIA, a una reunión con varios funcionarios cubanos. En aquel encuentro estuvo presente Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

El New York Times señaló que en aquella reunión Estados Unidos buscó un acuerdo diplomático con los dirigentes del régimen castrista. Por su parte, Cuba habría dejado claro que no representaba una amenaza para Estados Unidos, como ha dicho Donald Trump.

Días más tarde, Estados Unidos imputó con cargos a Raúl Castro, expresidente cubano y uno de los principales líderes de la revolución que derrocó a Fulgencio Batista en 1959.

El dirigente fue señalado por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que empleaban disidentes en 1996 para arrojar propaganda en la isla. En los ataques habrían fallecido cuatro tripulantes.

Con información de AFP