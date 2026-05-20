Así Fue el Derribo de Avionetas de 'Hermanos al Rescate' por el Que EUA Acusa a Raúl Castro

Luego que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó este miércoles 20 de mayo de 2026 una acusación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, en N+ te presentamos cómo fue derribada la aeronave.

Video relacionado: Brasil, España y México Expresaron Preocupación por Crisis Humanitaria en Cuba

En febrero de 1996, tres avionetas civiles despegaron de un aeropuerto en el área de Miami, operadas por un grupo de exiliados cubanos que buscaban personas que intentaban huir de la isla en balsas. Dos de las avionetas fueron derribadas por un caza cubano, causando la muerte de cuatro personas.

¿Qué es la organización Hermanos al Rescate?

La organización que operaba los vuelos, Hermanos al Rescate, fue fundada a principios de la década de 1990 por José Basulto, un cubanoamericano que se describió a sí mismo como participante en la invasión de Bahía de Cochinos, la fallida operación patrocinada por la CIA para derrocar a Fidel Castro en 1961.

De acuerdo con Basulto, el grupo realizaba vuelos de búsqueda y rescate sobre las aguas entre Florida y Cuba, ayudando a personas que huyeron de Cuba en embarcaciones improvisadas.

Después relató que el grupo también buscaba ayudar a los opositores de Castro. A mediados de la década de 1990, la administración Clinton dejó de admitir automáticamente a estas personas en Estados Unidos, lo que provocó una disminución significativa en el número de personas que se lanzaban al mar en balsas.

Cuba definió a Hermanos al Rescate como "ilegales y provocadores"

El gobierno cubano acusó a Hermanos al Rescate de violar repetidamente su espacio aéreo y distribuir panfletos anticastristas, actos que calificó de "ilegales y provocadores".

El Gobierno de Cuba también afirmó que el grupo pretendía volar infraestructura eléctrica, acusaciones que, al parecer, venían de un exmiembro de Hermanos al Rescate que regresó a Cuba en 1996.

Existía preocupación por vuelos no autorizados sobre Cuba

Previo al derribo, funcionarios federales estaban preocupados por los vuelos no autorizados sobre Cuba y advirtieron a Basulto sobre algunos de ellos, así lo reveló un documento desclasificado que fue publicado el martes por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.

Un funcionario de la Administración Federal de Aviación escribió en enero de 1996:

"En el peor de los casos, es posible que algún día los cubanos derriben uno de estos aviones".

Esto dijo Hermanos al Rescate en 1999

Basulto ha asegurado que no tenía previsto lanzar panfletos el día del derribo del avión. En 1999, al ser cuestionado sobre las acusaciones de que Hermanos al Rescate violaban la soberanía cubana, argumentó que tenía derecho a entrar y salir de su país natal.

"No soy un extranjero allí", dijo en una entrevista de 1999 para el Instituto de Historia Pública de la Universidad de Miami. "Y esa soberanía pertenece al pueblo de Cuba, no al gobernante, y no estoy infringiendo la soberanía de mi país, es decir, Cuba, por estar allí".

24 de febrero de 1996

13:00 horas

Tres de los aviones del grupo, con un total de ocho personas a bordo, despegaron del aeropuerto de Opa Locka poco después de las 13:00 horas del 24 de febrero de 1996 y volaron en dirección a Cuba, según un informe detallado de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU.

15:00 horas

Poco antes de las 15:00 horas, Basulto se comunicó por radio con los controladores aéreos de La Habana para informarles que su avión estaba entrando en la zona de identificación de defensa aérea de Cuba, un área fuera del espacio aéreo nacional donde los aviones están obligados a identificarse. Un controlador aéreo le advirtió que estaba "corriendo un riesgo", a lo que Basulto respondió: "Estamos dispuestos a hacerlo como cubanos libres".

Así fueron derribadas dos aeronaves por caza MiG-29

Menos de 30 minutos después, uno de los Cessna del grupo fue derribado por un caza MiG-29 operado por un cubano, causando la muerte de un ciudadano estadounidense y un residente permanente. Un segundo avión fue derribado momentos después, cobrándose la vida de dos ciudadanos estadounidenses.

Tercer avión pudo aterrizar en Florida

Una investigación posterior de la OACI concluyó que los aviones fueron derribados sobre aguas internacionales, a varias millas del espacio aéreo cubano. Los datos de radar cubanos y estadounidenses presentaban discrepancias.

Cuba afirmaba que los aviones se encontraban dentro de su espacio aéreo, según la OACI, por lo que la organización basó sus conclusiones en datos de un crucero cercano.

La OACI también señaló que el derecho internacional prohíbe a los países disparar contra aviones civiles, incluso dentro de su propio espacio aéreo. Además, la organización determinó que Cuba no intentó medidas menos drásticas, como comunicarse con los aviones por radio o guiarlos fuera de su espacio aéreo. La interceptación de aeronaves civiles debe ser un "último recurso", escribió la OACI.

Cuba defiende decisión de derribar los aviones

Cuba ha defendido durante mucho tiempo su decisión de derribar los aviones, insistiendo en que el Escuadrón Hermanos al Rescate había violado la soberanía del país.

En una entrevista con la revista Time, Fidel Castro declaró tras repetidas incursiones en el espacio aéreo cubano: "Instruimos a las fuerzas armadas que no lo toleraríamos de nuevo".

Estados Unidos reaccionó ante los derribos. El Congreso aprobó sanciones más severas contra Cuba, y el expresidente Bill Clinton suspendió los vuelos chárteres a la isla y amplió las transmisiones a Cuba de una emisora ​​de radio patrocinada por Estados Unidos.

En los últimos meses, el caso de Hermanos al Rescate ha reavivado el interés, con algunos legisladores de Florida y miembros de la comunidad cubanoamericana de Miami exigiendo cargos contra Raúl Castro, quien dirigía las fuerzas armadas cubanas cuando los aviones fueron derribados.

La acusación llega en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La administración Trump ha impuesto un bloqueo petrolero virtual a la isla, agravando la escasez energética del país y provocando apagones generalizados.

Funcionarios de la administración han presionado a Cuba para que implemente reformas políticas y económicas, y le han ofrecido 100 millones de dólares en ayuda, mientras el presidente Trump contempla una "toma de control amistosa" del país.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI