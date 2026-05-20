Harfuch Da Detalles de Operación Enjambre Contra Extorsión en Morelos que Involucra a Alcaldes

El Gabinete de Seguridad encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el titular de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, dieron una conferencia de prensa en la que detallaron el Operativo Enjambre realizado hoy en Morelos, y que derivó en la detención de alcaldes y exfuncionarios.

Señaló que trabajos de investigación dieron a conocer que la célula de grupo criminal "Los Niños" operaba desde hace años en Morelos, además de extorsión con trasiego de drogas desde Centroamérica al estado.

Además, trabajos de investigación resaltan que los detenidos extorsionaban a comerciantes de la región.

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El secretario de Seguridad indicó que el Operativo Enjambre ha resultado en la detención de más de 70 personas desde que se puso en marcha en noviembre de 2024, en el Estado de México.

VIDEO: Omar Garcia Harfuch Revela Detalles sobre la Detención de 8 Personas en Morelos

En tanto, indicó que hasta ahora se han liberado seis órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de Morelos, entre ellos un presidente municipal y un expresidente municipal. Destaca la detención de un Secretario y Tesorero de Cuautla, mientras que sigue la búsqueda del alcalde de este municipio.

Anunció que se incluirán a 32 entidades de Morelos en una lista de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear sus cuentas, entre ellos: 22 personas y 10 empresas. Hay funcionarios de Cuautla, Morelos y empresarios.

Rubén Rocha Moya

Sobre el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, Harfuch indicó que este cuenta con servicio de seguridad de la Policía Estatal, no con servicio de escolta federal, de ninguna institución del Gobierno de México.

¿Cómo fue el Operativo Enjambre hoy?

Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, mediante este operativo en Morelos, se detuvieron cuatro personas, entre ellas, Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla.

En tanto, se espera cumplimentar la orden de aprehensión contra de Jesús ‘N’, presidente municipal de Cuautla.



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