Operación Enjambre en Morelos: Detienen al Alcalde de Atlatlahucan y a Exalcalde de Yecapixtla
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El secretario Omar García Hrafuch señala que continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús ‘N’, presidente municipal de Cuautla
Omar García Harfuch informó hoy, 20 de mayo de 2026, que mediante la operación enjambre en Morelos fueron detenidos Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla
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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 20 de mayo de 2026, que mediante la operación enjambre, en Morelos, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas, Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla.
El secretario García Harfuch subrayó que las detenciones ocurrieron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos.
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Autoridades van por presidente municipal de Cuautla
El funcionario agregó que continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión contra de Jesús ‘N’, presidente municipal de Cuautla.
Destacó que las cuatro órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y que en la Operación Enjambre, en Morelos, participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Guardia Nacional (GN).
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026
4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa
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Con información de N+.
RMT