Operación Enjambre en Morelos: Detienen al Alcalde de Atlatlahucan y a Exalcalde de Yecapixtla

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 20 de mayo de 2026, que mediante la operación enjambre, en Morelos, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas, Agustín ‘N’, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving ‘N’, expresidente municipal de Yecapixtla.

El secretario García Harfuch subrayó que las detenciones ocurrieron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos.

Noticia relacionada: Detienen en Tijuana a José 'N', Líder de Brazo Armado Vinculado con el CJNG

Autoridades van por presidente municipal de Cuautla

El funcionario agregó que continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión contra de Jesús ‘N’, presidente municipal de Cuautla.

Destacó que las cuatro órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y que en la Operación Enjambre, en Morelos, participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Guardia Nacional (GN).

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT