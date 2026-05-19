Golpe de Calor: Secretaría de Salud Informa Síntomas y Señales de Alarma

México atraviesa por una temporada de calor extremo en algunas zonas y las elevadas temperaturas pueden causar golpe de calor, por lo que la Secretaría de Salud dio un informe sobre los síntomas y las señales de alarma; aquí los detalles sobre lo que le pasa a tu cuerpo cuando aumenta la temperatura.

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de mayo de 2026, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que en lo que va del año se han registrado 264 casos de golpe de calor, por lo que las autoridades mantienen vigilancia estrecha con centros de hidratación.

“El golpe de calor nos puede suceder en forma súbita a cualquiera”, afirmó David Kershenobich.

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¿Qué es el golpe de calor?

Kershenobich explicó que el cuerpo humano regula la temperatura corporal y la controla para que se mantenga entre 36.5 y 37.5 grados centígrados.

El golpe de calor pega a las personas cuando existe exceso de calor y “no podemos regular bien la temperatura”, proceso que ocurre en el cerebro.

Agregó que la humedad es uno de los factores que propicia el golpe de calor, pues retiene el calor en el interior del cuerpo, lo que provoca que los vasos sanguíneos se dilaten.

El calor daña todas las células que contienen proteínas, provocando un colapso, que a su vez causa desmayo o convulsiones.

El golpe de calor afecta principalmente a personas que trabajan bajo el Sol, personas con enfermedades crónicas, personas aisladas socialmente, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y lactantes.

Síntomas y señales de alarma por golpe de calor

Piel enrojecida, caliente y seca.

Temperatura corporal de hasta 40 grados centígrados.

Pulso rápido.

Dolor de cabeza intenso.

Señales graves por golpe de calor

Náuseas.

Vómito.

Confusión o desorientación.

Desmayo.

Convulsiones.

¿Cómo evitar un golpe de calor?

Mantenerse hidratado.

Evitar exposición al Sol entre 11:00 y 16:00 horas.

Permanecer en lugares frescos y a la sombra.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

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RMT