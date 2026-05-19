Nuestro Sistema de Vigilancia Epidemiológica Está Activo Ante Hantavirus: Secretaría de Salud 

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que el sistema de vigilancia epidemiológica de México está activo ante el brote de Hantavirus que se detectó en un crucero en el Atlántico.

“No hemos tenido ningún caso en Mexico, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo, tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario”.

Así lo expresó hoy, 19 de mayo de 2026, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal recordó que el hantavirus ataca las vías respiratorias y se transmite principalmente por contacto con roedores.

También enfatizó que hay unas 40 variedades del virus, pero únicamente la cepa que está en Los Andes en Argentina y Chile se transmite de persona a persona.

Junto con el hantavirus, actualmente hay vigilancia epidemiológica por el brote de ébola, indicó el titular de Salud.

Video: El Hantavirus No Ha Mutado: Descartan Propagación de Variante más Peligrosa

Brote de hantavirus en 2026

Estos son otros datos presentados en la conferencia de prensa respecto al hantavirus:

Conocido desde hace más de 30 años : Identificado por primera vez en 1978 en Corea del Sur y detectado en Estados Unidos por vez primera en 1993.

: Identificado por primera vez en 1978 en Corea del Sur y detectado en Estados Unidos por vez primera en 1993. Limitada transmisión entre humanos : Transmitido principalmente por contacto con roedores y solamente a variante andina detectada en Chile y Argentina se transmite de persona a persona.

: Transmitido principalmente por contacto con roedores y solamente a variante andina detectada en Chile y Argentina se transmite de persona a persona. Brotes previos registrados: Argentina en 2018-2019 con 34 casos (11 muertes) y Chile en 2025 con 44 casos (8 muertes).

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, en el crucero que zarpó de Argentina rumbo a África viajaban 147 personas de 23 países.

Hasta el momento suman 11 casos asociados al brote, nueve confirmados y dos sospechosos. Entre ellos van tres defunciones.

Datos clave sobre los hantavirus

De acuerdo con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) de México, estos son algunos datos sobre los hantavirus:

¿Qué son? Comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados.

Comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados. ¿Qué es el hantavirus de los Andes? El ANDV es el único hantavirus con evidencia documentada de transmisión de persona a persona.

El ANDV es el único hantavirus con evidencia documentada de transmisión de persona a persona. ¿Cómo se transmiten? La forma principal de infección humana ocurre por exposición a materiales contaminados con secreciones de roedores infectados: Orina, heces o saliva.

La forma principal de infección humana ocurre por exposición a materiales contaminados con secreciones de roedores infectados: Orina, heces o saliva. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Inhalación de aerosoles, contacto con superficies, contacto directo con excretas, mordeduras o arañazos de roedores (menos frecuente).

Inhalación de aerosoles, contacto con superficies, contacto directo con excretas, mordeduras o arañazos de roedores (menos frecuente). ¿Cómo ocurre la transmisión del ANDV? La transmisión persona a persona generalmente se asocia con: contacto físico estrecho y prolongado; permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados; exposición a secreciones respiratorias; exposición a saliva; contacto con fluidos corporales; compartir utensilios; contacto con ropa de cama contaminada; contacto íntimo.

La transmisión persona a persona generalmente se asocia con: contacto físico estrecho y prolongado; permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados; exposición a secreciones respiratorias; exposición a saliva; contacto con fluidos corporales; compartir utensilios; contacto con ropa de cama contaminada; contacto íntimo. ¿Cuáles son los síntomas? En la etapa temprana pueden incluir fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos, mialgias especialmente en grandes grupos musculares, mareo, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal.

En la etapa temprana pueden incluir fiebre, fatiga, cefalea, escalofríos, mialgias especialmente en grandes grupos musculares, mareo, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. ¿Cuál es el cuadro clínico en fase avanzada? Generalmente entre 4 y 10 días posteriores al inicio del cuadro clínico: caracterizada por tos, dificultad respiratoria progresiva, opresión torácica, taquipnea, hipoxemia insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes pueden evolucionar rápidamente a: Síndrome de respiratoria aguda; derrame pleural; choque mixto; falla orgánica múltiple; defunción.

Generalmente entre 4 y 10 días posteriores al inicio del cuadro clínico: caracterizada por tos, dificultad respiratoria progresiva, opresión torácica, taquipnea, hipoxemia insuficiencia respiratoria aguda. Los pacientes pueden evolucionar rápidamente a: Síndrome de respiratoria aguda; derrame pleural; choque mixto; falla orgánica múltiple; defunción. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico temprano puede resultar complejo, particularmente durante las primeras 72 horas del inicio sintomático. Se requieren pruebas moleculares específicas; detección serológica anticuerpos IgM; detección serológica anticuerpos IgG.

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